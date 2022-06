L’encant del Fastt continua creixent i ja s’escampa per vuit pobles de l'Alt Empordà

Ordis i Vilanant són els dos nous pobles que es convertiran, del 7 al 17 de juliol, en escenaris del Fastt, el festival d’arts escèniques de l’Empordà. Sumant els que ja hi eren –Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum i Vilaür– ara passen a ser vuit, quelcom que evidencia l’esperit de creixement que té el festival. També «fer-lo accessible a tothom», rebaixant un 30 per cent el preu de les entrades que es posen a la venda aquest dimarts al web www.fastemporda.cat.

Si vuit són els escenaris, vuit són els espectacles professionals programats al llarg de dues setmanes. Destaca la tria de la companyia mallorquina Circ Bover per obrir el festival a Garrigàs amb Àvol un muntatge «que reflexiona sobre la figura de l’artista i la cultura». També es recupera a Siurana un text clàssic «molt vigent», El bon policia, de Santiago Rusiñol, mentre que a Ordis Glòria Ribera representa Parné, «un espectacle estrenat a Fira Tàrrega molt potent, amb un to polític i satíric on reivindica el paper de la vedet remasteritzada amb música tecno». El cartell el completen la clown Maite Guevara, una revisió del primer acte de Hamlet creat per Sergi Belbel, Paraules que trenquen Ossos on la Cia Pagans convida als assistents a endinsar-se pel bosc i Kilòmetres de Meritxell Yanes. La cloenda serà una mostra de lindy hop i dansa i teatre amb la Cia. Mar Gómez. A més, el festival repeteix l’experiència col·lectiva Micropobles a escena enguany de la mà d’Eléctrico 28 que imparteix el taller del 13 al 16 de juliol. «La idea és crear comunitat», corrobora Rebecca Alabert, integrant de l’organització.