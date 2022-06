Peralada torna a recordar el seu passat medieval amb la celebració, aquest diumenge, de la setzena edició de la Fira Na Mercadera. La proposta torna, després de dos anys, amb tota la força i repetint el mateix format: mercat, atraccions, espectacles i jornades de portes obertes a Sant Domènec. Entre les propostes destaca l’espectacle de cloenda L’heroïna de Peralada, que han creat les companyies Drakònia i Súbitus a l’entorn de la llegenda del personatge de Na Mercadera i, més concretament, del moment que la dona entra al poble per conduir, davant el comte, el cavaller francès que havia capturat.

La Fira Na Mercadera omple, a partir de les 10 del matí, el nucli antic de Peralada d’activitat aquest dia. Per una banda al centre històric s’instal·la un mercat medieval amb unes vint-i-cinc parades d’arreu de Catalunya. Un parell d’artesans també faran demostracions dels seus oficis. «La nostra idea ha estat sempre fer un mercat petit per donar més opcions als artesans per vendre», assenyala el regidor de Cultura, Miquel Brugat. Per altra banda, els visitants poden gaudir d’una àmplia varietat de propostes lúdiques, que es repeteixen en dobles sessions matí i tarda. Una de les més destacades, reconeix Brugat, és el retorn del trobador RamonLluc de Selvanyola qui arriba amb les seves titelles medievals per instal·lar-se a la plaça Sant Domènec. Entre les històries que narren hi ha la llegenda de Na Mercadera adaptada als infants.

En aquest sentit, la mainada disposa de molts al·licients: des de les atraccions medievals instal·lades a la plaça de l’Església, participar a l’escola d’herois i heroïnes, coordinada per l’associació castellonina DespertaFerro, a la plaça Ramon Muntaner; passar pel campament del Rei Pere el Gran instal·lat al Claustre Romànic de Sant Domènec o passejar amb ponis, des del Portal del Carme, entre altres. Mentrestant, a la plaça Gran es fan lluita de cavallers, música medieval amb el grup Taraska, que visita per primera cop Peralada, o cercaviles i actuacions dels Pannetone Brothers, la mateixa companyia encarregada d’obrir la Fira amb el missatge del Vescomte.

Malgrat que la Fira es fa diumenge, el dia abans, dissabte ja es proposen activitats. A les 11.30 hores, la ruta literària sobre Ramon Muntaner i, de 10 a 18 hores, es pot visitar el Claustre Sant Domènec on es pot contemplar l’audiovisual Una crònica inspirada i l’obra original L’heroïna de Peralada (1864) d’Antoni Caba. També s’ha previst, a les 19 hores, la presentació del llibre Catalanes medievals. Vint-i-quatre històries femenines de l’Edat Mitjana d’Elisenda Albertí. Es dona la casualitat que Na Mercadera és una d’aquestes dones. És, per a Brugat, una oportunitat per «donar a conèixer l’autora». El llibre recull històries de dones catalanes, que van viure en aquesta etapa i van tenir una participació activa en els àmbits cultural, polític, científic o comercial, tot i que la societat els reservava un paper irrellevant.

Dissabte 4 de juny - activitats paral·leles Visita al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec: Claustre Romànic, Museu de la Vila i projecció d'Una crònica inspirada De 10 a 18 hores

Accés per l'Oficina de Turisme

Preu entrada: 4€ (general) i 2,50€ (reduïda) Ruta literària Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada A les 11.30 h

Inscripcions a l'Oficina de Turisme

Preu: 6€ Presentació del llibre Catalanes medievals. Vint-i-quatre històries femenines de l’Edat Mitjana d’Elisenda Albertí A les 19 h

Al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec Diumenge 5 de juny Cercavila del missatger del vescompte de Peralada, amb Pannetone Brothers A les 10.30 h

Entrada pel Portal del Comte Titelles medievals Ramonlluc de Selvanyola A les 11 h, 12.30 h, 16.30 h i 17.30 h

Plaça Sant Domènec Visita guiada La Peralada Medieval A les 11 h

Inscripcions i punt de sortida a l'Oficina de Turisme

Preu: 4€ Música Medieval amb Sübitus A les 11 h, 13 h i 17 h

Centre històric Lluita de cavallers amb Drakònia A les 11.30 h, 13 h, 16 h i 17 h

Plaça Gran Cercavila dels Bufons del Comte, amb Pannetone Brothers A les 12 h i a les 16 h

Entrada pel Portal del Comte Música medieval amb Taraska A les 12.30 h, 14 h, 16.30 h i 18.30 h

Centre històric El cavaller sense princesa, amb Pannetone Brothers A les 13 h

Centre històric L'espectacle dels Bufons del Comte, amb Pannetone Brothers A les 18 h

Plaça Gran Espectacle de clausura: L'Heroïna de Peralada, amb Drakònia i Sübitus A les 19 h

Plaça Gran

Activitats tot el dia Mercat Medieval d'artesans i demostració d'oficis De 10 a 20 h

Centre històric Jornada de portes obertes al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec: Claustre Romànic, Museu de la Vila i projecció d'Una crònica inspirada De 10 a 20 h

Accés per l'Oficina de Turisme Atraccions medievals De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h

Plaça de l'Església Escola d'Herois i Heroïnes, a càrrec de l'associació Despertaferro De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Plaça Ramon Muntaner Campament del Rei Pere El Gran amb la companyia Drakònia De 10 a 20 h

Claustre Romànic de Sant Domènec Passejada amb ponis D'11 a 14 h i de 16 a 20 h

Al Càmping Ecològic Lava

Sortides des del Portal del Carme

Preu: 2€