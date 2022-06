El festival de dansa i arts del moviment Figueres es MOU, que tindrà lloc del 30 de juny al 3 de juliol, recupera en aquesta novena edició el seu format habitual i durant quatre dies inundarà els carrers i places de la ciutat. Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les propostes programades tornen a l’espai públic de la ciutat sense distàncies ni restriccions. Els escenaris d’aquesta edició es concentren al centre de la ciutat: La Rambla, la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i la plaça de l’Ajuntament, entre altres, amb la intenció que el públic pugui desplaçar-se a peu per veure els diversos espectacles proposats cada dia.

Impulsat per Agitart, el festival programa una quinzena de propostes de companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística de la dansa d’arreu amb una oferta d’espectacles innovadors i sorprenents per a tota mena de públics. Artistes i companyies d’Itàlia, Suècia, el País Basc, València, Navarra, Galícia o Catalunya participen en aquesta edició que recupera la presència internacional.

Una edició molt feminista

Aquesta novena edició ve marcada per la massiva presència de ballarines amb propostes que reivindiquen l’empoderament de les dones. Dels quinze espectacles d’aquesta edició, un total de tretze estan protagonitzades o coprotagonitzades per ballarines o dissenyades per coreògrafes. En aquest sentit, destaca la proposta de l’artista visual Helena Byström i la coreògrafa Anna Källblad que presenten City Horses, una peça amb 15 ballarines que reflexiona sobre el poder, l'existència i el cos femení a l'espai públic, amb un galop per les ciutats que celebra el coratge femení. Cal destacar també dues coreografies més que reflexionen sobre el paper de les dones en la nostra societat. D’una banda, la proposta de la companyia La Sala, del País Basc, que oferirà el seu espectacle Alive, una peça curta de carrer que reflexiona sobre la llibertat de les dones confrontades al pes d’una història masclista. I de l’altra, la peça Aloha from Hawaii, de Mar Gómez i Vero Cendoya, que ens apropa a la història de dues dones vestides d’Elvis Presley que reivindiquen i volen ser valorades en un món d’homes.

Altres espectacles protagonitzats íntegrament per dones són Migrare, de la companyia valenciana Maduixa, que presenta una peça de dansa amb xanques que reflexiona al voltant del fet migratori-; Oblivion, de la companyia Silvia Batet que va guanyar el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2020; i Meohadim, de Jacob Gómez, una proposta altament sensorial protagonitzada per cinc dones que ens apropen a les seves vivències sense utilitzar paraules.

Treball en xarxa amb equipaments culturals de la ciutat

El festival, un any més, promou el treball en xarxa amb diversos equipaments de la ciutat per sumar sinergies que permetin programar espectacles amb valor afegit. Un dels projectes més destacats d’aquest àmbit és la col·laboració amb la Biblioteca Fages de Climent de la ciutat amb motiu de la commemoració dels seus cent anys. El festival i l’equipament programen conjuntament Ex-libris, un espectacle poètic de circ i dansa amb música en directe que tindrà lloc al Teatre El Jardí. La Companyia Voël ens proposa una història delicada, on els llibres són els protagonistes a més del quadrant rus, l'equilibri mans a mans, la bola d'equilibri per parlar-nos de la falta de comunicació en una societat tecnològica.

Una altra de les col·laboracions d’aquesta novena edició és la coproducció del festival i el Museu de l’Empordà que programen una proposta itinerant per descobrir els murals artístics de la ciutat que inclou l’espectacle de dansa El arte de rebobinar, peça d’Adrián Vega i Marina Pravkina que recull en aquest duet les formes i experiències que han experimentat els darrers anys. Finalment, el festival i Figueres Escena també col·laboren en la programació de l’espectacle City Horses.

Al llarg dels quatre dies de festivals, el públic també podrà gaudir del millor espectacle de carrer als Premis Pad (Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza). Es tracta de la peça Am I What?, d’Elvi Balboa, un cant a la individualitat de l'ésser humà davant de la col·lectivitat que intenta engolir-lo. Un altre dels espectacles guardonats que passarà pel festival és Manbuhsa, dels italians Ivona, un duo de dansa inspirat en la imatge de dos nens jugant en un camp d'arròs asiàtic que va ser escollit millor coreografia i premi del públic al Festival Cortoindanza de Cagliari 2019. Els espectacles Jupiter + Jaguar, dels madrilenys Eyas Dance Project, i La medida que nos ha de dividir dels navarresos Qabalum completen la programació que també inclou l’espectacle d’Amer Kabbani Runa, la peça que es va gestar durant la seva residència del Figueres es MOU 2021.

El festival manté la gratuïtat de la majoria de propostes

En aquesta nova edició i per primer cop, el festival incorpora dues propostes de pagament amb la voluntat de millorar la seva proposta artística. Secrets, de la companyia Tombs Creatius, i The Frame, d’Eléctrico 28, són els dos espectacles de pagament d’aquesta edició que s’han programat el divendres 1 de juliol i que inclouen diverses funcions.

En aquests espectacles de pagament, el festival aplicarà una política de preus populars, amb entrades a 3 i 9 euros. En aquesta mateixa línia, el Figueres es MOU mantindrà la gratuïtat de la resta de les activitats programades amb la voluntat de fer arribar la dansa a tota mena de públics i democratitzar l’accés a la cultura. El festival manté el sistema de donatius econòmics que tornaran a ser destinats a una entitat sense ànim de lucre de Figueres o l'Empordà. Tant les entrades com les donacions s'han de tramitar al web del festival: www.figueresesmou.cat