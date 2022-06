El rosinc Mohamed El Amrani, protagonista del mural de gironins referents pintat per joves reclusos

Un total de dotze interns del centre de justícia juvenil Montilivi, a Girona, han pintat cinc personatges gironins de referència en les parets interiors del mur del centre. Amb la col·laboració de la fundació Setba i sota la direcció de l’artista urbà Rice, els joves hi han dibuixat al rosinc Mohamed El Amrani, emprenedor i comunicador; Ibrahim Kebé, jugador del Girona Futbol Club; Sanjosex, músic; Jennifer Pareja, millor jugadora del món de waterpolo, i Martina Puigvert, cap de cuina del restaurant Les Cols.

La tècnica emprada per representar els personatges és la del dibuix picat (stencil), que ha estat popularitzada els darrers anys per l’artista Bansky. Els joves han dibuixat primer les figures dels personatges, les han retallat i, a sobre de les plantilles resultants, han aplicat diverses pintures amb esprais. Per al fons del mur s’han utilitzat diverses eines, com ara pintura plàstica, rodets, pinzells o brotxes. Tot amb l’objectiu d’aconseguir que els personatges pintats amb les plantilles destaquin sobre el fons abstracte.

Històries de superació

Els personatges pintats en el mural visibilitzen uns professionals que destaquen en la seva feina i, alhora, descobreixen les històries de superació que s’amaguen darrere de cadascun. L’objectiu del projecte artístic és que els joves interns coneguin trajectòries d’empoderament a través de figures locals del món de l’esport, la cultura, la cuina o la música, i que puguin emmirallar-s’hi.

La trajectòria de Mohamed El Amrani també va ser reconeguda el 2016 d'una manera original: batejant amb el seu nom un avió comercial.

A l’acte d’inauguració del nou mur, hi han assistit la directora d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Susagna Roura; la directora de la fundació Setba, Cristina Sampere; l’artista urbà Rice, dinamitzador del projecte, i alguns dels protagonistes del mural.

Reinserció dels joves a través de l’art

El projecte “Traspassant murs” és una de les múltiples activitats que es programen des dels centres de justícia juvenil del Departament de Justícia per treballar la rehabilitació dels joves. L’art, sigui en forma de pintura o de música, contribueix positivament a la integració social dels interns.

El treball col·laboratiu és també una manera dinàmica i educativa perquè els interns puguin descobrir valors com ara l’esforç, la constància i la disciplina, que els ajudaran a reinserir-se a la societat.

El Departament de Justícia col·labora amb la fundació Setba des de 2018. Durant aquest temps, aquest projecte també s’ha dut a terme en els centres de justícia juvenil de Can Llupià i Els Til·lers. En els propers tres anys, el projecte s’estendrà a la resta de centres de justícia juvenil del territori.

Centre Educatiu Montilivi

Situat a Girona, el Centre Educatiu Montilivi acull fins a 22 joves de 14 a 18 anys als quals el jutge ha imposat alguna mesura judicial d’internament. A Catalunya hi ha set centres de justícia juvenil situats arreu del territori: Can Llupià (Barcelona), Montilivi (Girona), El Segre (Lleida), Folch i Torres (Granollers), L’Alzina (Palau-solità i Plegamans), Oriol Badia (Guardiola de Font-rubí) i Els Til·lers (Mollet del Vallès).

L’internament en un centre educatiu és una mesura judicial reservada com a últim recurs i s’imposa per als delictes més greus. Aquesta mesura pot ser de tres tipus de règim: tancat, semiobert i obert. En el primer, els joves no poden sortir en cap cas del centre; en el segon, els joves poden sortir a fer alguna activitat escolar o ocupacional, i, en el tercer, el règim obert obliga els joves a anar a dormir als centres i fer totes les activitats a l’exterior.

Els joves amb mesures d’internament només representen el 7,4 % del total de joves que van passar per la justícia juvenil a Catalunya l’any 2021 (5.601). La gran majoria (prop d’un 46 %) compleixen mesures judicials en medi obert, com ara llibertat vigilada, tasques socioeducatives o prestacions en benefici de la comunitat. La taxa de reinserció en el conjunt de la justícia juvenil és del 70 %: és a dir, 7 de cada 10 menors no torna a delinquir.