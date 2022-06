Perepau Ximenis i Albert Cuevas presenten divendres, a dos quarts de nou del vespre, a Avinyonet de Puigventós, Ressons Lul·lians, el primer lliurament de la sèrie Àuria, una banda sonora inspirada en els itineraris i les experiències de la vida de Ramon Llull, paisatges sonors que fan referència als llocs, biografia i textos escollits de la seva obra. Es fa taquilla inversa i l’import recomanat són 10 euros.

Els creadors anomenen el contingut com «música per a l’ànima perquè el nostre propòsit és oferir a l’espectador una experiència sensorial única, a través d’un massatge sonor que combina moments de calma i moments d’intensitat a fi de transmetre unes bones vibracions tant físicament com espiritualment». Sobre Ramon Llull, que visqué al segle XIII, ara fa 700 anys, comenten que fou el primer català de projecció universal. Quan ja tenia trenta-un anys, Ramon Llull va acceptar dedicar-se només al coneixement. «Des d’aquell moment, la seva vida es va transformar i avui, la seva vida i la seva obra s’estudien a totes les universitats del món». Els paisatges sonors que es van succeint evoquen escenes de la seva vida, començant per les meditacions i la revelació a Randa (Mallorca), la saviesa, les controvèrsies i les ensenyances a les universitats, els camins del mar i els viatges de navegació amb temporals i naufragis, la persecució i el captiveri, i, finalment el retorn a casa.

Al llarg de la banda sonora els assistents escoltaran en off la veu clara i expressiva d’Elena Cuevas recitant fragments de la biografia de Llull, però també i sobretot, paraules extretes de les seves obres més reconegudes com el Llibre d’Amic e Amat o Els Proverbis, entre d’altres. Són Pensaments Lul·lians que interpel·len directament i ens endinsen en l’experiència sensorial de les vibracions musicals i les imatges de Geometria Sagrada que es projecten simultàniament durant l’espectacle.