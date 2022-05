José Pablo García es qualifica de «nen vell». Aquest «dibuixant de tebeos» malagueny diu que l’apassiona tot allò que fa tuf d’antic com ara les pel·lícules del cinema espanyol dels anys 60 i 70. De fet, ha begut d’aquesta estètica per fer l’adaptació gràfica d’El fill del xofer (Norma), un encàrrec que va perseguir perquè el personatge d’Alfons Quintà, «magnètic i monstruós», el cridava a fer-ho. Així ho va explicar recentment durant la presentació que va fer a Figueres, davant un públic reduït, entre el qual es comptava el col·leccionista Jordi Ametlla, un acte que va esdevenir una magnífica radiografia sobre el procés de creació conduïda per l’expert en còmics, Joan Manuel Soldevilla.

Passar a novel·la gràfica el llibre homònim de Jordi Amat va ser tasca àrdua. «El seu llibre no tenia decoracions i això va ser difícil per mi», assegurà García qui no amagà com, en ocasions, fins i tot es perdia en l’ingent documentació d’Amat. També va explicar com havia posat pinzellades d’humor malgrat la foscor del personatge. Tot i això va reconèixer que l’havia gaudit molt «i és potser dels treballs que estic més content». Malgrat la joventut –només té trenta-nou anys–, l’il·lustrador compta amb títols de primer ordre, veritables joies, com ara Soldados de Salamina, La guerra civil espanyola, La muerte de Guernica o Las aventuras de Joselito.