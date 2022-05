Fundación MAPFRE ha presentat avui, 30 de maig, a Madrid, les exposicions Pérez Siquier i Paolo Gasparini. Campo de imágenes, que podran visitar-se des de l'1 de juny fins al 28 d'agost a la Salas Recoletos, en el Paseo de Recoletos, 23, Madrid.

PÉREZ SIQUIER

Nascut a Almeria el 1930, on va residir al llarg de tota la seva vida, Pérez Siquier va mantenir des dels inicis, en la dècada de 1950, la seva condició d'artista que habita en una de les cantonades d'Espanya, la qual cosa no li ha impedit plantejar violentes ruptures a contra corrent amb el seu temps i, alhora, erigir-se en creador de la mà de José María Artero del col·lectiu fotogràfic més influent del seu moment, el Grupo AFAL, reunit entorn de la revista homònima. Sense traslladar-se a cap dels grans centres de producció del país, Madrid i Barcelona, Pérez Siquier es va convertir en una figura fonamental de la fotografia espanyola en contacte directe amb els seus congèneres, com Joan Colom, Xavier Miserachs o Ricard Terré.

El seu treball l'ha fet mereixedor de rebre el Premi Nacional de fotografia el 2003. Aquesta exposició permet acostar l'obra del fotògraf d'Almeria, peça fonamental en la creació de la modernitat fotogràfica i la professionalització del mitjà a Espanya. Des de principis pròxims al neorealisme, en els seus inicis i, més endavant, com a pioner de la fotografia en color. Pérez Siquier es planteja com una àmplia retrospectiva que recorre les seves sèries més assenyalades, realitzades entre 1957 i 2018. El recorregut, compost per més de 170 fotografies, està organitzat a través de set sèries disposades cronològicament.

Comença amb La Chanca i la Chanca en Color que recullen les imatges fetes entre 1957 i 1965. Les sèries s'endinsen en aquest barri d'Almeria donant visibilitat al caràcter lluitador dels seus habitants. Les primeres fotografies són imatges en blanc i negre pròximes al neorealisme. Però a partir de 1960, amb una mirada més abstracta comença el seu interès pel color com queda reflectit en la segona secció de la sèrie. A Informalismos es troben les fotografies de les parets desconxades de les cases i dels murs de les coves que Pérez Siquier va prendre el 1965. Aquestes constitueixen el capítol final de la Chanca. Continua el recorregut amb una de les sèries més emblemàtiques del d'Almeria, La playa, fotografies preses entre 1972 i 1980. En aquells anys Pérez Siquier va treballar de fotògraf contractat pel Ministeri d'Informació i Turisme i va emprendre diversos viatges a través del litoral espanyol per obtenir imatges que seran destinades a la promoció turística.

Algunes d'elles es van exposar en forma de cartells i fullets amb el sabor d'una època en la qual va enlairar aquesta indústria sota la promesa de sol i platja. Al costat d'aquestes fotografies que van ser utilitzades com a pantalla de l'obertura econòmica del règim per vendre una Espanya acolorida, Pérez Siquier va prendre nombroses escenes de l'aspecte més carnal del nou turisme i la seva colonització de les platges des d'una nova cultura visual. En el seu conjunt, La playa emana sentit de l'humor, un contingut de gust surrealista, una celebració del volum corporal i la vida que destil·la i una mirada fina cap a una quotidianitat diferent, basada en la relaxació de les normes morals imposada entre els banyistes.

L'exposició segueix amb les imatges preses entre 1980 i 2002, que donen lloc a les sèries Trampas para incautos i Encuentros. I finalitzada amb La Briseña, fotografies que suggereixen un replegament cap a l'interior, un gest molt comú en fotògrafs que entren en la seva maduresa. De la mateixa manera que els colorits exteriors de l'arquitectura vernacla protagonitzaven La Chanca en color sis dècades enrere, ara ocupa l'enquadrament l'interior de la seva residència estiuenca.

PAOLO GASPARINI

Paolo Gasparini (Gorizia, Itàlia, 1934) va emigrar a Caracas el 1954, seguint un èxode voluntari. Allà es trobava part de la seva família i, en concret, el seu germà Graziano, llavors ja un prestigiós arquitecte que li va regalar la seva primera càmera als disset anys. Instal·lat a Veneçuela de manera definitiva, inicia una intensa activitat com a fotògraf de construccions arquitectòniques al mateix temps que captura imatges dels ravals de la capital. Aviat comença a treballar per projectes de la Unesco, en paral·lel a la seva obra més personal, que desenvolupa a Veneçuela i Cuba. Fruit d'aquest treball, es publica a Mèxic el llibre Para verte mejor, América Latina (1972), considerat com un dels foto llibres més emblemàtics de la història. En les dues últimes dècades ha viatjat intensament per Europa i Amèrica Llatina completant sèries sobre temes oberts anteriorment al mateix temps que ha realitzat nombroses exposicions entorn de les seves fotografies i sobre els seus llibres, uns vint publicats fins avui.

Paolo Gasparini és el fotògraf que millor ha retratat les tensions i contradiccions culturals d'Amèrica Llatina. Les seves imatges transmeten la dura realitat social que ha enfrontat una regió l'autenticitat cultural de la qual és inqüestionable i on passat i tradició local dialoguen amb una maldestra modernitat imposada. Gasparini crea una obra amb un llenguatge visual propi que sembla manifestar sempre una crítica a la societat de consum, al mateix temps que revela una certa obsessió per la manera que té el màrqueting i la publicitat de seduir-nos.

Les seves obres permeten comprendre no només les diferències entre Europa i el continent llatinoamericà, sinó les diversitats que ofereix aquest últim, des de Mèxic fins al sud dels Andes. Com assenyala la comissària de la mostra, María Wills: «Les fotografies de Gasparini reflexionen sobre els efectes de dècades de migracions polítiques en els segles XX i XXI: d'europeus a Amèrica, com a causa de la Segona Guerra Mundial, de cubans a Espanya i els Estats Units, d'equatorians a Espanya i, més recentment, de l'èxode massiu de veneçolans a Colòmbia. Generacions i generacions marcades per exilis voluntaris i forçats no poden sinó fer-nos pensar sobre l'ambivalència de la identitat». El recorregut expositiu està dividit en setze seccions que recullen els projectes més rellevants de l'artista al llarg de més de sis dècades de treball, i posa l'accent en els seus foto llibres, que l'artista reconeix com un mitjà d'expressió equiparable, en importància, a les seves fotografies.

Signatura de llibres

El dimecres, 1 de juny, Paolo Gasparini signarà exemplars del catàleg de l'exposició de 18.00 a 19.00 hores en la seu de Fundación MAPFRE.

Conversa

El pròxim 8 de juny se celebrarà a l'Auditorio de la Fundación una conversa sobre l'obra de Carlos Pérez Siquier per recordar la seva figura. Les exposicions formen part de la secció oficial del Festival PHotoESPAÑA.