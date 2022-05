Molts cops s’ha explicat l’exili republicà, però quasi mai que homes i dones, que defensaven la independència de Catalunya, es van dedicar, des del 1939, a fer passar gent per la frontera, persones que fugien de l’horror nazi. La Fundació Reeixida vol ara completar i senyalitzar correctament les rutes existents d’aquests camins d’evasió que travessaven els Pirineus, una de les quals s’inicia a Banyuls de la Marenda (Rosselló) i passa per Colera i Llançà. La setmana passada es va presentar aquest projecte, anomenat Rutes per la Llibertat, al Museu de l’Exili de la Jonquera amb la voluntat de despertar complicitats entre els ajuntaments empordanesos per on passa la ruta i aquest dimecres ho fan al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona.

La Fundació Reeixida va néixer fa dinou anys promovent la preservació de la llengua, la cultura i la nació catalana. El 2017, però, arran dels exilis i les condemnes a presó, s’enfoca més envers la memòria nacional. «Veient que això ja havia passat, vam pensar a anar a l’arrel de la qüestió», diu Oriol Falguera, el seu president. Aquest retorn als orígens els va dur a reconstruir les petjades d’aquells que es van jugar la vida per salvar-ne d’altres. A la presentació a la Jonquera va ser-hi l’historiador Fermí Roviralta, qui coneix profundament a aquests passadors, ja que els ha seguit la pista des dels anys 20 fins als 80, quelcom que pot sorprendre, però és que molts no es van aturar ni acabat el franquisme. També la filla dels artistes Manel Viusà i Gertrudis Galí que feien documentació falsa per la gent que travessava la frontera. «Van ser homes i dones que van fer una feina bestial i els volem reivindicar perquè no ho hem fet prou», diu Falguera. Tots aquests passadors, «aquests valents que no es rendien», com ell els anomena, formaven part del Front Nacional de Catalunya, creat un 4 de maig de 1940 aglutinant gent independentista, que estava enfrontada entre ella, per tirar endavant accions, amb molts riscos personals. Molts d’ells, les seves biografies, han estat recuperades per la Fundació, també les rutes, i es poden resseguir al web reeixida.cat.

Sumar-se a la Via Pirinenca

Per donar més visibilitat i aconseguir adhesions al projecte, que per Falguera pot ser un al·licient pel turisme cultural, la Fundació se suma al repte Via Pirinenca que fa l’Assamblea Nacional Catalana el 2 de juliol d’il·luminar més de tres-cents cims al llarg dels Pirineus i faran un recorregut de Colera a Portbou.