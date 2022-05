«És el somni d’una nit d’estiu». Així va qualificar Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, al 36è Festival de Peralada que farà el primer pas les nits del 8 i 9 de juliol de la mà de la prestigiosa companyia de dansa alemanya Bayerisches Staatsballett. El Festival, que ha recuperat múscul financer amb un pressupost de 3,7 milions d’euros, s’ha consagrat totalment a la lírica i la dansa, és a dir, ha buscat, com va dir el seu director Oriol Aguilà, especialitzar-se, quelcom que fa possible «la internacionalització». Entre les delicatessen d’aquest estiu destaca la presència de l’actriu Monica Bellucci interpretant a Maria Callas sota la direcció de Tom Volf, una gala d’homenatge al tenor Josep Carreras i el comiat de Serrat, en el que serà el seu dinovè concert a Peralada.

En total seran divuit les vetllades que es viuran del 8 de juliol al 6 d’agost. Remarcable l’aposta absoluta per la veu femenina a l’església del Carme, «lloc de culte pels melòmans»: Emily D’Angelo, Sonya Yoncheva, Lise Davidsen –que l’any passat va haver d’anul·lar– i Ermonela Jaho. No seran les úniques dones protagonistes. En aquest cas, Raquel García-Tomás, Premi Nacional de Música i un referent operístic actual, fusiona tres de les seves obres inspirades en el Barroc, un estil que té seduït al Festival, ja que també s’interpreta The Fairy Queen de Purcell, una semiòpera barroca d’imaginació desbordant interpretada, entre altres, per Vespres d’Arnadí i Xavier Sabata.

L’aposta per la lírica es completa amb Hadrian, una òpera de Rufus Wainwright; la versió concert de Nabucco de Verdi. La música electrònica també es reserva el seu espai amb Lucas Vidal, considerada una de les cent persones més creatives del món, i el seu muntatge Karma. Tampoc faltarà enguany a la cita Pink Martini, fidels sempre a Peralada.

La dansa tampoc pot faltar en el cartell, per cert, enguany dissenyat per Rafael Aranda de RCR, l’estudi d’arquitectes que ha creat el Nou Celler Peralada. Sergio Bernal Dance Company tindrà el privilegi d’estrenar aquest recinte, on al llarg de l’any s’hi faran altres muntatges, encara per concretar. Amb dansa també es tancarà el festival, amb el ballarí cubà Carlos Acosta i un dels seus muntatges més personals. L’acompanyen O Vos Omnes, artistes residents d’aquesta edició.