L’Empordà va ser, per a moltes famílies benestants de fa un segle, zona d’estiueig. Com ombres d’aquell passat sense preocupacions emergeixen quaranta-sis fotografies albúmines, en blanc i negre, que acaba d’adquirir l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà a través del Consell Comarcal. Daten de l’any 1910, s’ubiquen a Arenys d’Empordà, veïnat de Garrigàs, i pertanyien a la família d’Àurea de Sarrà (1889-1974), una reconeguda ballarina clàssica de principis del segle XX. Segons l’arxivera Èrika Serna, qui va localitzar l’àlbum «casualment» mentre consultava les xarxes, les fotografies tenen un gran valor no només «pel seu contingut etnogràfic» sinó, també, i això ho recalca, perquè són el primer testimoni gràfic que té l’arxiu sobre Arenys d’Empordà.

A les fotografies, que ja han estat digitalitzades, parcialment descrites i penjades a Arxius en Línia, es pot veure Emília, la germanastra d’Àurea de Sarrà, a diferents espais de la Torre Sarrà acompanyada del seu home i altres persones que, suposadament, devien ser amics de la parella. Tots ells són plenament conscients de la presència del fotògraf, ja que se’ls veu en posició com d’espera a la Torre Sarrà. Se’ls veu fent passejades en barca pel Fluvià, prenent la fresca a la terrassa o llegint la premsa. També es copsa la vida quotidiana de l’entorn com una dona rentant la roba al riu, un pastor amb les ovelles i vaques, una processó, entre altres. La Torre Sarrà, actualment aïllada, abandonada i en ruïnes, va ser promoguda pel farmacèutic Josep Sarrà, fill de Malgrat de Mar, un indià que va fer fortuna a l’Havana. Sarrà va trobar a Arenys una finca de 141 hectàrees per aixecar de zero la casa d’estiueig, amb tanta mala sort que va morir el mateix any que es van concloure els treballs. La va heretar la seva filla Emília qui en faria ús juntament amb la seva germanastra Àurea de Sarrà qui hi restà fins a la seva mort. De fet, l’artista, una dona que va tenir una vida molt intensa, fins i tot, arribant a ballar a Grècia, està enterrada a Arenys, fora del petit cementiri d’aquest nucli. La filòloga i exconsellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga és una gran coneixedora del món d’aquesta ballarina. En aquest sentit, durant anys va anar compilant molta informació sobre ella i divulgant la figura d’aquesta dona extraordinària amb diversos reportatges a la premsa. Per aquest motiu no va dubtar a assistir a la presentació davant la premsa que es va fer a Figueres, la setmana passada. En contemplar les imatges, Vilallonga va corroborar que es tractava «d’un àlbum valuós». En aquest sentit, el vicepresident del Consell, Josep Maria Bernils, va elogiar la troballa de Serna.