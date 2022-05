Amor i no, d’Alba Dalmau (Cardedeu, 1987), ha obtingut el Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada que promou l’Institut Ramon Muntaner, de Figueres, amb la voluntat de contribuir al foment de la literatura catalana, refermar la projecció cívica i cultural de l’Institut i enaltir la memòria de l’escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999), que va ser professora del centre.

La decisió de premiar aquesta obra d’entre les tres finalistes ha estat presa per un jurat presidit pel director de l’Institut, Quim Bruguera, i integrat per Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres; Daniel Genís, professor de Llengua catalana i literatura i Doctor en Filologia; Marta Planas, professora de Llengua catalana i literatura de l’Institut Ramon Muntaner; Nati Vilanova, directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres; Anna Perera, tècnica de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la UdG; Josep Buxeda, en representació de l’AFA de l’Institut Ramon Muntaner, i els alumnes Andreu Clotas, Joana Oliveras, Blai Higueras i Júlia Fita, de 1r de Batxillerat i membres del Club de Lectura del centre. El filòleg David Guixeras ha actuat com a secretari.

Entre altres aspectes, el jurat ha valorat que la novel·la d’Alba Dalmau, on l'art i l'òpera tenen molta presència a través del recorregut professional i vital dels dos protagonistes, “posa en joc una llengua viva, moderna i àgil”, que “els elements de la trama tenen un simbolisme molt ben treballat” i que “el fet d’ordenar trenta-tres anys d’història amb capítols cronològics molt curts fa que la lectura sigui àgil i atractiva per als lectors joves”. D’acord amb les bases del premi, Amor i no serà el curs vinent lectura obligatòria als grups de 4t ESO de l’Institut Muntaner.

Dotat amb 2.000 euros, el premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l’Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Associació de Pares del centre.

Els autors i obres guardonats a les edicions anteriors han estat Emili Teixidor (Pa negre, 2004), Carme Riera (La meitat de l’ànima, 2005), Joan D. Bezsonoff (Les amnèsies de Déu, 2006), Imma Monsó (Un home de paraula, 2007), Quim Monzó (Mil cretins, 2008), Joan Francesc Mira (El professor d’història, 2009), Màrius Carol (L’home dels pijames de seda, 2010), Sergi Pàmies (La bicicleta estàtica, 2011), Jaume Cabré (Jo confesso, 2012), Lluís Llach (Memòria d’uns ulls pintats, 2013), Rafel Nadal (Quan en dèiem xampany, 2014), Vicenç Pagès (Dies de frontera, 2015), Teresa Colom (La senyoreta Keaton i altres bèsties, 2016), Pep Puig (La vida sense la Sara Amat, 2017), Tina Vallès (La memòria de l’arbre, 2018), Joan-Lluís Lluís (Jo soc aquell que va matar Franco, 2019), Irene Solà (Canto jo i la muntanya balla, 2020) i Miquel Martín i Serra (La drecera, 2021).