Sant Pere Pescador està portant a terme un projecte per embellir les entrades del municipi a través de murals i elements propis que tinguin coherència amb el poble. Una de les que ja s’ha decorat és l’accés per la carretera de Castelló d’Empúries.

L’obra l’ha dissenyat l’artista santperenc Silver Rios (@creactive_custom). «Ens va agradar molt la seva proposta», explica Sònia Ortega, regidora de Cultura, que declara que estan encantats amb el resultat perquè «és una benvinguda a Sant Pere».

A l’hora de dissenyar-lo, l’artista va treballar amb dos conceptes relacionats amb Sant Pere Pescador: la fauna dels aiguamolls i la poma de Sant Pere. «Des de l’inici volia que tingués un caràcter fantàstic, no volia tirar per un realisme convencional», detalla Silver. Per això va crear uns personatges inventats que anomena «els follets de la poma» i a la part central va situar-hi una daina amb banyes, que alhora són branques d’un pomer, cavalcada per un follet, una llúdriga i una cigonya.

També destaca la integració del disseny amb la paret on s’ha elaborat, ja que, per exemple, les potes de la daina es converteixen en arrels que es fusionen amb el terra i un dels follets està assegut al quadre de llums de la paret.

Per fer el mural es va haver de demanar permís a l’Hotel La Masia perquè la paret era particular.

Pròximament, hi ha previst embellir l’entrada al poble per Vilacolum i la zona enjardinada quan s’entra des de Torroella.