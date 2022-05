Des d’aquest 6 de maig ja es pot escoltar, a totes les plataformes, les deu cançons de l’àlbum The best in us de la rosinca Melissa Sanley, una veu poderosa i energètica que no deixa de sorprendre: «Tinc la sort de fer el que m’agrada, em fa feliç i amb la música dones molts missatges».

La pandèmia la va agafar acabada d’arribar de Nova York.

Sí, jo ja duia l’àlbum tot gravat i el volia treure però vaig haver de canviar d’estratègia. Cert és que quan fas un àlbum aquest té un fil conductor d’una història conscient però aquest tipus de música era perfecta pel moment, així que vaig decidir canviar d’estratègia i treure’l single a single.

Recentment ha tret els darrers.

Sí, Moonsong, que parla de la lluna i com aquesta t’està cridant i t’explica els seus secrets que són els que tu tens dins teu i que saps que mai més et perdràs. És profunda i amb ella segueixo estudiant com ens afecta la vibració musical i de ser molt conscient del què dius a cada cançó. L’altre single, Wild and Free, explica que veig més enllà del que se’ns mostra i transmet el missatge de ser fidel a tu mateix.

Com ha estat la reacció dels seus seguidors?

Molt positiva, com sempre, estic molt feliç i contenta, és un honor i un plaer.

I després de The best in us?

El 7 d’octubre trec el segon, Song of my soul. De fet, ja està perquè he tingut molt temps aquests darrers dos anys i de Nova York duia molt material. Aquest seguirà la mateixa línia del positive pop, però té balades bastant potents. Crec que sorprendrà.

Té concerts en perspectiva?

He anat a Madrid i he fet esdeveniments privats, però ara torno a l’estranger: Londres, Nova York i Los Ángeles.