L'auditori dels Caputxins de Figueres acull, aquest dijous a partir de les set de la tarda, una doble presentació de dos llibres editats per Gorbs: Empordà. Un ampli mosaic, de Dolors Gibert, i D’Abantes a Xurrencai. El parlar de l’Empordà, de Robert Sabater. L’acte s’ha batejat com Tribut a l’Empordà i inclou poesia, música, cant coral i la projecció d’audiovisuals. Participen, a més dels autors, Carme Callol, Josep Tero i la Polifònica de Figueres. L’entrada és lliure i al final de l’esdeveniment se servirà una copa de vi Caràcter Empordanès 2019 de Maset-Plana

'Empordà, un ampli mosaic' Aquest llibre, amb el text a quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès, és un recull fotogràfic amb el qual Dolors Gibert ens mostra diversos indrets de l'Empordà, molts d’ells poc coneguts. És l'altre Empordà. Més enllà de l'Empordà més turístic, o més de renom, majestuós i distingit, existeix un Empordà més quotidià, bucòlic i ben variat amb boscos, rius, estanys, muntanyes, mar... És una fisonomia que configura tot un mosaic ben divers i ric. És, en certa manera, donar a conèixer més l’Empordà a la resta del món. 'D’abantes a xurrencai. El parlar de l’Empordà' És un diccionari, un recull de paraules, frases fetes i expressions que en Robert Sabater va començar fa onze anys amb la voluntat de conservar un patrimoni que es va perdent de generació en generació per diverses causes, principalment, però, per les influències de la normalització lingüística a l’escola i als mitjans de comunicació, i per l’augment de moviment de persones entre zones dialectals diferents. Probablement, buscant en arxius de documents històrics podríem trobar moltes més paraules, expressions i frases fetes, però en Robert Sabater ha cregut convenient fixar-ho en allò que es parlava de forma habitual als carrers dels nostres pobles abans de la normalització lingüística, i no tant en documents escrits.