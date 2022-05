El Festival de Peralada celebrarà del 8 de juliol al 6 d'agost la seva 36a edició i ho farà recuperant la plena normalitat després de dos anys marcats per les restriccions. L'encarregada d'inaugurar-lo serà la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett, una de les més prestigioses d'Europa, amb una doble actuació el 8 i 9 de juliol combinant un programa clàssic i contemporani. Per l'escenari del festival també s'hi podrà veure l'òpera Hadrian de Rufus Wainwright, un espectacle del prestigiós coreògraf Carlos Acosta, l'actriu Mònica Bellucci donant veu a la soprano Maria Callas just quan s'acosta el centenari i una nit d'homenatge al tenor Josep Carreras qui rebrà, també, la Medalla d'Or del Festival El seu director, Oriol Aguilà, ha dit que es tracta d'una programació al "més pur estil Peralada" on cada cop més busquen "especialitzar-se", en aquest cas, amb la lírica i la dansa, per projectar-se al món. Destacar que Rafael Aranda de RCR, despatx d'arquitectes que s'ha encarregat del disseny del nou celler Peralada, és l'autor del cartell del Festival d'aquest any.