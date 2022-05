Joan Carreres, acompanyat de l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i de l’editor Carles Gorbs, va presentar el llibre L’Albera, dijous passat als Porxos de Can Laporta. El volum, on predomina la part gràfica i visual, és un passeig complet pel massís de l’Albera i un fil conductor per conèixer pobles i racons d’aquesta part de la serra pirinenca, alguns d’inèdits i desconeguts, espais encara de gran bellesa i interès encara massa poc coneguts.

La presentació d’aquest llibre va coincidir, el mateix dia, amb una altra presentació, en aquest cas al Museu de l’Exili on es divulgaven, en forma de llibre, unes jornades que es van fer a Perpinyà el 2019 a l’entorn de la retirada. Ambdós actes formen part de la intensa programació cultural de La Jonquera que segueix aquesta mateixa setmana amb un tast de cervesa a càrrec de Lluc Cordonet de l’associació Cervesera El Llúpul de Garriguella. Aquest tast, que es fa divendres, a les 7 de la tarda als Porxos de Can Laporta, proposa als participants provar i descobrir vuit estils de cervesa: quatre clàssics europeus que contrastaran amb quatre interpretacions modernes. Durant el tast els assistents podran veure quins ingredients s’utilitzen per composar aquesta beguda i identificar-los. Participar-hi costa 15 euros. Entre altres propostes destacades fins a finals de mes hi ha una hora del conte amb Bel Contes el divendres 27 i la presentació del llibre Les Rutes de la Llibertat, promogut per la Fundació Reeixida. L’acte, que s’ha programat pel dissabte 28 a les 12 al Museu de l’Exili, va a càrrec d’Oriol Falguera qui té previst oferir una xerrada.