L'obra teatral 'Mare de sucre' s'ha representat aquest dissabte 14 de maig al vespre al teatre El Jardí de Figueres. La funció, especial perquè va adaptar l'accessibilitat al teatre, tant a la part de platea com a l'escenari, va captivar el públic que va agrair el gest. L'objectiu era molt clar: trencar barreres de qualsevol mena i fer vibrar i gaudir de l'obra a tothom per igual.

Després d'estrenar-se al TNC el 13 de maig de l'any passat, la proposta va tancar la gira a la capital altempordanesa. L'obra, que tracta les dificultats d'una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare, va ser molt aplaudida pel públic figuerenc.

Postfunció, hi va haver col·loqui, moderat per Aula de Teatre i Festival Simbiòtic, amb els protagonistes que van explicar els secrets de 'Mare de sucre' i van destacar la importància de fer les arts escèniques accessibles per a tothom.

La directora dels equipaments escènics de Figueres, AIna Baig, també s'ha mostrat emocionada per la funció que es va viure aquest dissabte al teatre figuerenc.