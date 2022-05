La temporada de primavera de Joventuts Musicals Figueres es va acomiadar ahir, divendres 13 de maig, amb l'espectacle "Ombres i llum", del Cor de Teatre, a l'Auditori dels Caputxins. A les vuit del vespre, amb l'auditori gairebé ple, va començar la funció.

Els components de Cor de Teatre, que no es defineixen ni com a grup vocal ni com a companyia teatral, sinó com "les dues coses alhora", van oferir un espectacle que va captivar els assistents. Així ho ha expressat la presidenta de Joventuts Musicals Figueres, Alba Albert, a través de les xarxes socials, on ha afirmat que el concert va ser "una il·lusió immensa".

El cor, que va començar l'any 1998, s'ha guanyat la reputació d'intèrprets de referència del repertori vocal polifònic. L'espectacle de divendres va estar dominat per l'originalitat i els poders visual i musical del mateix concert.