Els dies 13, 14 i 15 de maig Vilanant es tornarà a omplir de flors amb una nova edició de la ja tradicional Fira Flor sota el lema Com a pagès no hi ha res! La Fira oferirà diverses activitats per a tots els públics durant tot el cap de setmana i, com cada any, girarà entorn d’una temàtica concreta.

Aquesta dotzena edició s’ha volgut dedicar a la pagesia. És cert que cada any es fa una esmena a la pagesia amb el pregó, que sempre fa un pagès del municipi, ja que la fira coincideix amb Sant Isidre, patró dels pagesos. Però aquesta vegada han coincidit diversos factors. Enguany fa deu anys del gran incendi a l’Empordà. Com explica l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, «els pagesos van ser els primers a arribar i actuar, i possiblement gràcies a ells el foc es va quedar a la carretera i no va entrar al poble», destaca, i afegeix: «En aquell moment, em vaig adonar de la importància que té la pagesia en el territori, i penso que no se’ls ha agraït tot el que van fer». Un altre motiu de pes és la pandèmia i la crisi arran de la guerra d'Ucraïna, que «ens han fet adonar de la importància dels productes quilòmetre zero», explica Palet. A més, aprofitant la Fira Flor es presentarà «Vilanant, patrimoni i paisatge», un gran projecte que vol posar en valor el patrimoni material i immaterial del municipi i que, segons explica l’alcaldessa, serà «important i bonic per al poble». «És com si Vilanant estigués adormit i el volguéssim despertar. I aquest valor no només l’hem de difondre, sinó que ens l’hem de creure i estimar» afirma Anna Palet, que assegura que fa temps que treballen perquè el projecte tiri endavant i, finalment, aquest diumenge se n’exposaran tots els detalls. La programació de la Fira compta també amb activitats com la missa de Sant Isidre amb el pregó, benedicció i repartiment de les espigues a càrrec de Josep Juncarol. També el tradicional mercat de productes quilòmetre zero i la conferència «Les dones a pagès durant el franquisme», que s’inclou dins el cicle de conferències d’Òmnium Cultural i que, juntament amb dues xerrades durant el mes de maig, entren dins el projecte «Vilanant, patrimoni i paisatge». Tampoc faltarà l’escape room exterior, després de l’èxit que va tenir l’any passat. Aquesta dotzena edició s’espera amb moltes ganes, però també amb prudència. «No hi ha actes que comportin grans aglomeracions», matisa l’alcaldessa, que assegura que la gent encara està una mica a la rereguarda després d’aquests dos anys de pandèmia. Homenatge a Lluís Llach per Bicman Divendres 13, a les 19 hores. L'artista Jordi Magrià, conegut popularment com a Bicman pels seus dibuixos amb el tradicional bolígraf Bic, inaugurarà la seva exposició al local social la Peixera de Vilanant. És un recull d'il·lustracions de cançons del cantautor Lluís Llach. Acompanyarà l'acte el duet Laura&Mauri. Escape Room «L'agent secret de Vilanant» Diumenge 15, tot el dia. L'agent secret de Vilanant és un Escape Room exterior que tindrà lloc en diversos espais del municipi de Vilanant durant tot el diumenge. Una activitat familiar per passar una bona estona amb família i amics alhora que recorres el poble. L'activitat és gratuïta, amb inscripció prèvia a la web dels organitzadors, Imagina Girona. Exposició «Projecte captures» de l'Escola Tramuntana Dissabte 14, a les 19 hores. L'Escola Tramuntana de Vilanant inaugurarà l'exposició "Projecte captures", una mirada a les dones treballadores del poble. Agafant de referència els oficis antics, des dels anys 50 als 80, els alumnes de l'escola han investigat quines dones hi havia i quins oficis tenien i n'han escollit sis d'elles per elaborar-ne la seva visió particular. «Les dones a pagès durant el Franquisme» Diumenge 15, a les 12 hores. Dins el programa de conferències d'Òmnium Cultural, Vilanant acull aquesta conferència encaminada a posar en valor la dona pagesa al municipi. La xerrada anirà a càrrec de Rosa M. Moret i tindrà lloc al Trull del fuster.