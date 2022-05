Els museus, la cultura i la cooperació internacional tenen un paper clau en la construcció d’una pau duradora entre les nacions. Sobre aquesta premissa va néixer, després de la fi de la Segona Guerra Mundial, el 1946, l’ICOM, el Consell Internacional dels Museus.

El mateix dia de la invasió russa a Ucraïna, el passat 24 de febrer, l’ICOM condemnava l’atac i exigia a totes les parts que respectessin les convencions internacionals per la protecció del patrimoni i els museus en temps de conflicte.

Des dels inicis del conflicte l’ICOM i la comunitat museística internacional han treballat per ajudar a garantir la seguretat dels gestors del patrimoni cultural d’Ucraïna i dels seus museus i col·leccions. S’estan unint esforços per “protegir el patrimoni, mantenir vives les relacions culturals entre les comunitats museístiques de diferents nacions i defensar la cultura com a mitjà per construir una pau duradora, tant a Ucraïna com a totes les nacions del món”.

Una de les accions que els museus catalans han organitzat per mostrar la seva solidaritat amb els museus ucraïnesos i els seus treballadors és la caixa d’ajuda que trobaràs a diversos equipaments museístics de Catalunya del 14 al 22 de maig. Els diners de la captació (que també es podrà fer a través de Bizum al compte d'ICOM, bizum codi: 05462) aniran destinats a l’adquisició de material d’embalatge, conservació i magatzematge que els museus ucraïnesos necessiten per a la urgent protecció de les seves col·leccions, així com per donar suport als professionals dels museus refugiats.