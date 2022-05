El concurs de colles sardanistes de Figueres celebra 75 anys

Aquest passat diumenge 8 de maig es va celebrar el 75è Concurs de Colles Sardanistes de comarques gironines a Figueres. L’acte, organitzat per l’agrupació sardanista Flor de Romaní del Casino Menestral Figuerenc, va comptar amb l’actuació de la cobla La Principal d’Olot.

L’edició d’enguany té una importància destacada perquè suposa recuperar el concurs després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia. «És com començar des de zero. Aquests dos anys han marcat molt i ara tornem a començar», explica Eduard Ayats, president del Casino Menestral Figuerenc. I és que les colles sardanistes que es van apropar a la Plaça Catalunya per participar en el concurs van ser sis, menys que en les passades edicions. Inicialment havien de comptar amb més participants, però a causa de la covid algunes colles van haver de cancel·lar la seva assistència. A més, el concurs de Figueres és el primer de la temporada i s’espera que de cara als propers concursos «la gent es vagi ambientant i s’hi afegeixi».

Els participants van ser la colla Belluguets en la categoria infantil i la colla Mediterrània Jove en la juvenil, ambdues de Figueres; la colla de Banyoles amb els grans i, com a veterans, les colles Aires Gironins de Girona, Albera Dansa de Villelongue dels Monts i Cireres de Ceret, de Ceret.

Eduard Ayats destaca la bona rebuda del concurs en el seu retorn i assegura que va haver-hi molta afluència de públic assistent tot i haver-se celebrat fora dels dies de Fires. També van ser-hi presents el regidor de cultura, Alfons Martínez, i el regidor d’urbanisme i mobilitat, Xavier Amiel.

Figueres acollirà també el 61è Aplec de la Sardana, aquest pròxim diumenge. Es tracta de l’acte més important de l’any pel Foment de la Sardana Pep Ventura, tal com explica la seva presidenta, Montserrat Mauné: «És on s’hi aboca més gent. Aquest aplec havia quedat una mica deslluït, però l’hem aixecat molt i fa uns quants anys que tornem a tenir cobles de primera».

Aquest dissabte 14, la vigília de l’Aplec, tindrà lloc el concert de sardanes a La Cate, amb la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció del mestre Esteve Molero. S’hi estrenaran dues sardanes dels compositors figuerencs Jaume Cristau i Joan Vila Safont. El concert és gratuït pels socis i té un cost de cinc euros pels no socis. L’endemà diumenge, el 61è Aplec acollirà les cobles Els Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. També comptarà amb l’estrena de quatre sardanes.

El cartell de l’Aplec l’ha dissenyat Valeria Polyakova, exalumna de l’Institut Alexandre Deulofeu.