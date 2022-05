El grup Verbaline publica el disc doble «Choose to be free»

La banda gironina de rock alternatiu Verbaline va presentar el passat dissabte 23 d’abril un nou disc doble, anomenat Choose to be Free I i II, amb temes que barregen influències del rock clàssic dels setanta amb el rock i la música alternativa dels noranta.

És una banda de rock alternatiu formada el 2013 inicialment com a quartet, actualment integrada per David Tulsà (Salt) a la bateria, Pere Servià (Pals) al baix i David Izquierdo (l’Escala) a la guitarra i la veu. Són amics des de l’adolescència i la universitat, tots tres llicenciats en dret i exercint en el món de l’advocacia.

Els seus temes, composts per David Izquierdo, apropen al públic la música de les èpoques daurades del rock en ple segle XXI. El seu primer disc, anomenat Burn me with fire», va veure la llum l’any 2016.

Ara estrenen nou àlbum amb una portada única amb dos colors diferents, com ja van fer Guns n’Roses amb Use Your Illusion l’any 1991. És un disc gravat i mesclat per Lluís Costa als estudis Soundclub de Salt, entre juny de 2021 i febrer de 2022, i masteritzat per Juanjo Muñoz (Gossos) a Catmastering. Han gravat utilitzant els micròfons de bateria usats per Foo Fighters, una taula de mescles utilitzada originàriament a inicis dels noranta per gravar discos de l’època grunge, i amb molt temps fora l’estudi destinat a trobar el so volgut per a cadascun dels temes. De fet, l’objectiu de la banda ha estat precisament aconseguir un molt bon so en la gravació.

Choose to be free és un àlbum que vol explicar les diferents problemàtiques de la nostra societat actual mitjançant petites històries, com si es tractessin de curtmetratges. Situacions que qualsevol pot haver-se trobat i amb les quals tothom es pot sentir identificat. També compta amb unes lletres colpidores que fan al·lusió a qüestions com el racisme, les agressions sexuals o l’homosexualitat, entre d’altres. Un tema especialment colpidor és el que parla de la carta que un germà envia a un altre quan es troben en bàndols contraris durant una guerra.

A l’àlbum tampoc hi falten riffs de guitarres i ritmes frenètics de baix i bateria, amb unes melodies i unes tornades que et conviden a cantar. Dues balades, funks al més pur estil Red Hot Chili Peppers, riffs Zeppelin i tocs Bob Dylan, Soundgarden, Pearl Jam o Alice Cooper són algunes de les referències presents en aquest doble àlbum.

La banda té previst presentar els dos discos en un concert a la sala Mariscal de l’Estartit el pròxim 1 de juliol.