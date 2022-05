La directora de la Biblioteca Fages de Climent, Nati Vilanova, ha començat parlant d'Una nissaga de majordoms del Castell de Peralada. La mirada fotogràfica de Josep Costa Serra (1895-1976) com un dels llibres més venuts de la comarca durant el Sant Jordi d'enguany, en la presentació que s'ha fet aquest matí. Just després, la periodista i coautora del llibre, Anna Teixidor, s'ha encarregat de fer broma, mig rient, afirmant que no sabia si havia estat així, però que en tot cas, tant ella com Marc Faro i Josep Teixidor, estaven "encantats" d'estar-lo presentant "un dissabte de maig".

A partir de dos quarts de dotze, i amb les cadires de la sala gairebé plenes, tots tres han compartit alguns dels secrets que amaga l'obra que els va valdre el guardó al millor projecte de comunicació periodística dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, fa dos mesos.

Després d'agrair l'Ajuntament de Peralada, el Consell Comarcal i la Fundació del Castell de Peralada, Teixidor ha explicat que el llibre és "un homenatge a l'avi d'en Marc (Faro)". Pere Costa Johera (1922) va ser l'últim de tres generacions de majordoms del Castell de Peralada, el qual va coincidir amb el matrimoni Mateu-Suqué i els seus descendents. El seu pare, Josep Costa Serra (1895-1976), va ser el fotògraf que va deixar un total de 4.000 fotografies fetes durant la primera meitat del segle XX, i que ara han recollit Faro i Teixidor en el seu llibre. Aquest, que va ser de la segona generació de majordoms, era fill de Pere Costa Cros (1864-1949), de la primera generació al servei del castell.

La periodista ha volgut definir l'obra com "un llibre de complicitats" perquè en Marc també és fotògraf, i ha agraït la insistència del seu pare, Josep Teixidor, perquè tant ella com Faro tiressin endavant el projecte. Faro ha exposat que sabien que el seu besavi feia fotografies, però que no coneixien "la magnitud del llegat".

Encara que la gran majoria dels protagonistes de les imatges han estat identificats, n'hi ha 75 que no ho han pogut estar. "És la feina que ens toca fer ara", ha comentat la periodista. En la mateixa línia, s'ha expressat Josep Teixidor que, després de donar les gràcies al personal de la biblioteca per "aguantar-me cada vegada que venia a buscar informació de Peralada", ha defensat que "en aquest municipi hi ha molta història per rascar".

Durant la presentació, alguns assistents han volgut intervenir amb preguntes com per exemple com s'han triat les fotografies que s'han il·lustrat amb mida més gran al llibre. "Ho hem fet segons les que tenien millor qualitat, segons criteri tècnic", ha explicat Faro. També hi ha hagut persones que han aprofitat l'ocasió per preguntar sobre els protagonistes dels retrats per poder lligar caps.

L'acte s'ha tancat poc després de les dotze del migdia. Una vegada més, però Teixidor ha recordat que "les fotografies són un homenatge a la gent de Peralada i el llibre un reconeixement a la nissaga de majordoms".