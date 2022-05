El Pati Cultural 2022 comptarà amb una dotzena d’actuacions gratuïtes de diferents disciplines artístiques – música, teatre, dansa, circ i arts visuals – a la Casa de la Cultura de la Diputació de Girona. Enguany, l’esdeveniment, organitzat des del 1998, tindrà lloc del 6 al 8 de maig.

En aquesta ocasió, la proposta cultural mantindrà el mateix format estrenat en la passada edició, amb totes les activitats comprimides en només tres dies. La programació constarà de dotze actuacions escèniques i musicals de diferents disciplines artístiques repartides entre el pati i l’auditori Viader.

Tal com afirma el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, “el Pati Cultural és un aparador de les diferents disciplines artístiques que tenim a la nostra demarcació. A més, ens permet recuperar la cultura presencial i en viu que tant hem trobat a faltar en aquests darrers anys (...). Una cultura que ens fa gaudir, emocionar i reflexionar”.

D’altra banda, el Cor de Cambra del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, serà l’encarregat de donar el tret de sortida als actes dels 200 anys de la constitució de la corporació. Aquest tindrà lloc el diumenge 8 de maig a l’auditori Viader, amb el concert Cants espirituals.

Per a tots els públics

La inauguració del Pati Cultural 2022 tindrà lloc el divendres 6 de maig a l’auditori Viader, amb la GIO Symphonia i l’espectacle Gio Symphonia Quartet: Simfonia núm. 40 de Mozart i Simfonia núm. 5 de Beethoven. El mateix divendres, però al pati de la Casa de la Cultura, hi actuarà l’Escola de Música Moderna de Girona, amb Elèctrica MBB.

Durant el dissabte 7 de maig es podrà gaudir de quatre espectacles. L’Associació Musical Escampillem obrirà la jornada amb el seu espectacle Taller de danses tradicionals dels Països Catalans i Occitània. I a la tarda, actuaran l'Associació Fira del Circ de la Bisbal, amb iNSTants; Neandertal Records Associació Cultural, amb un concert de l'orquestra Camerata Penedès i la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles, amb La veïna del costat.

Finalment, el diumenge 8 de maig, a banda de l'actuació del Cor de Cambra, també pujaran als escenaris del Pati Cultural l'Escola Municipal de Dansa de Celrà, amb No more mozzarella i Kumiai; El Galliner, amb l'actuació de tres grups - I.A.S.T., Cara o creu i Aprendre de lletra -; la Fundació Xarxa, amb Animació per a la mainada de Jaume Barri; la Fundació Òpera Catalunya, amb una reducció de l'òpera Il barbiere de Siviglia, en format concert i la Fundació Casa de la Música, que tancarà l'edició d'enguany amb la Black Music Big Band Junior.

El Pati Cultural a través de les xarxes socials

En aquesta edició, la Diputació de Girona ha impulsat el concurs d’Instagram “El teu Pati” amb l’objectiu de fomentar la participació dels assistents a les activitats i captar l’essència de la iniciativa des de la perspectiva de l’espectador. Hi pot participar tothom qui ho desitgi, etiquetant la Diputació de Girona (@diputaciogirona) i utilitzant les etiquetes #elteupati i #paticultural. Consulta totes les bases del concurs aquí.

Totes les activitats del Pati Cultural 2022 són gratuïtes, estan obertes a tothom i seguiran les mesures de seguretat per prevenir la covid-19. La situació pandèmica actual, amb menys restriccions, permetrà més afluència de públic que l’any passat.