Els tretze integrants del grup de dansa urbana fusió Trece del Beat Dance Studio de Figueres van tocar el cel fa pocs dies al guanyar el segon premi, en categoria absoluta, de la competició RockdaHouse Cataluña. Ho van fer, a més, acompanyades del seu públic al pavelló de Figueres i amb una coreografia amb «missatge» del també ballarí Alfonso Parra, qui també és el seu professor. «Volíem jugar amb això, una coreografia que ajudi a fomentar l’amor, la unió, la companyonia i, sobretot, diversió i acceptació que sentim coses i això és el que ens fa humans cada dia», diu Parra.

Trece és un grup composat per alumnes que tenen entre 13 i 27 anys. Parra comenta que les diferències d’edats són «abismals però que les ganes de ballar, mostrar i compartir un missatge al món són exactament les mateixes». El ballarí i professor afegeix que «en això s’ha basat Beat Dance Studio, en agafar l’alumnat més exigent, més motivat i decidit a fer moltíssimes hores d’assajos per poder aconseguir una peça com aquesta», en referència a la coreografia amb la qual han estat guardonats.

Amb aquesta peça, explica Alfonso Parra, «se t’eriça la pell per la sensibilitat i la potència punyent que té junt amb una cançó de Sharif i que després et farà saltar de la cadira amb un flow i joc de paraules de Kase O, referents del rap espanyol». Alfonso Parra té molt clar que aquest premi és per tots, però també «per Figueres sencera» i convida a tothom a seguir les seves actuacions que van actualitzant a través del conte d’Instagram. També a través de l’escola que tenen a Figueres, al passeig Fages de Climent.