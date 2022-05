El 5 d’octubre de l’any passat, l’escriptor José Luis Bartolomé va publicar un reportatge a L'Empordà on aproximava la faceta literària, massa poc coneguda, del cadaquesenc Iu Sala Pomés. Ara, aquest treball ha estat reconegut amb el premi de periodisme Carles Rahola de Cadaqués, guardó que Bartolomé va rebre entusiasmat dissabte passat al Teatre Art i Joia. «Veient el jurat, rebre aquest premi em dona ales per continuar investigant sobre personatges que representaren uns valors i que van escriure», explica. Durant l’acte també es va premiar a Jaume Pont Ibáñez amb el premi a la trajectòria Quima Jaume i Josep Domènech Ponsatí amb el premi Rosa Leveroni per l’obra El coeficient de flotabilitat.

Iu Sala Pomés, cadaquesenc inquiet de prosa creativa La curiositat ingent de Bartolomé va ser la que el va dur a indagar sobre la figura d’Iu Sala Pomés, un personatge de qui no havia sentit a parlar mai abans, però de qui va trobar molts escrits consultant la ja desapareguda revista local Sol Ixent, «un tresor» a parer del premiat. Estirant el fil i dedicant-li moltes hores de recerca es va trobar davant tot un personatge de Cadaqués «molt reconegut i polifacètic», un activista cultural que no se sap quan va néixer, que fou polític i que tenia una producció literària, publicada a la mateixa Sol Ixent, que havia quedat mig oblidada sota innombrables pseudònims. Segons Bartolomé, aquest ús era «justificat perquè durant la dictadura tot el que fos premsa hi havia molta censura» i l’autor, a més, «no es mossegava la llengua». No és la primera vegada que Bartolomé escriu sobre Cadaqués, un poble al qual se sent lligat familiarment i que l’ha seduït. A més, té a l’espera la publicació d’un llibre sobre la història de Cadaqués a través de textos literaris.