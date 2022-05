Dos anys intensos de recerca, d’anar estirant el fil per arxius i col·leccions particulars, de furgar en antigues naus plenes de pols o tallers en desús i d’establir complicitats han donat com a resultat un treball d’alta volada que posa en valor el patrimoni industrial de Figueres, principalment centrant-se en la locomoció. Parlem de l’exposició Made in Figueres, inaugurada aquest dissabte passat al Museu de l’Empordà i la sala l’Escorxador, una mostra que sedueix al públic a primer cop d’ull evocant un passat recent efervescent, no viscut per molts, una Figueres desconeguda i pionera plena de petits tallers i fàbriques habitades per homes creatius i enginyosos que es van deixar captivar pel progrés.

Una bicicleta Ciclos A. Martínez amb motor Ducati del 1951 rep al visitant a la sala temporal del Museu de l’Empordà. Impressiona, però no més que la llarga estesa de motocicletes i bicicletes pensades i creades a la Figueres del segle XX que s’exhibeixen a la Sala de l’Escorxador. Totes són ja peces de col·leccionista. Algunes es preserven en col·leccions privades -la mostra compta amb una cinquantena de prestadors- però d’altres, sorprenentment, s’han rescatat de l’oblit i la indiferència més absoluta. «És la mirada sobre els objectes la que els fa únics», admet un fascinat Manel Gràvalos, qui comparteix emoció i comissariat amb Josep Algans i Francesc Guillamet. En aquest viatge els tres han cercat la complicitat d’especialistes locals com Lluís Vila, que els han obert portes, però també de les noves generacions, per exemple, dels joves estudiants del grau d’automoció de l’INS Narcís Monturiol que han recuperat algunes peces quasi perdudes. Aquesta entesa, diu Gràvalos, ha estat imprescindible i ajuda a establir ponts entre aquell passat brillant i un present prometedor. «Treballs com aquest et fan ser conscient que es creen oportunitats perquè passin coses», conclou. A la mostra s’exhibeixen plànols del submarí de Monturiol al costat de fotografies d’aquells petits tallers dedicats al metall, el transport, l’energia i altres indústries. També obres d’art, com els Automòbils vestits de Dalí, que s’inspiraren en aquesta indústria de la locomoció amb la qual Figueres va ser pionera convertint-se en la segona ciutat de l’Estat amb indústria vinculada al motor. Segurament la proximitat amb la frontera ho va potenciar, ja que, des d’aquí, es van arribar a produir fins a quatre marques de motocicletes: Rieju -encara en actiu-, Guimson, MAF i Ruter. Algunes d’aquelles motocicletes magnífiques que van dissenyar i llançar, amb més o menys sort, al mercat, s’exhibeixen a la sala de l’Escorxador. En una paret, un gran plànol on s’ubiquen aquells tallers, un trencaclosques que ha fet suar als comissaris, però que il·lumina part del passat recent d’una ciutat que no deixa mai de sorprendre.