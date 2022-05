El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i l’INS Castelló d’Empúries han reprès novament i durant els darrers dies la col·laboració amb diverses visites i activitats pedagògiques.

Així, al llarg de la setmana passada, tots els alumnes de primer d’ESO de l’INS Castelló d’Empúries han visitat presencialment el Museu d’Història Medieval per durant les hores de visual i plàstica, per tal de familiaritzar-se i conèixer detalladament la història i el patrimoni cultural del municipi, i en concret per dur a terme una activitat pràctica de dibuix relacionada amb el patrimoni arquitectònic i l’edifici de la Cúria-Presó medieval de Castelló d’Empúries.

De dilluns a divendres i en diferents dies i hores, sense l’ús obligatori de mascareta però complint amb la resta de mesures sanitàries de prevenció, un total de 150 alumnes aproximadament dels set grups de 1r d’ESO de l’institut, acompanyats de professors i professores, han realitzat i participat en aquestes sessions i visites a càrrec de Jordi Canet, tècnic del Museu i del Departament de Patrimoni Històric, i de la professora Eulàlia Rodríguez en una activitat programada cada any en el marc de la col·laboració entre el Museu i l’institut castelloní.

Durant la setmana han visitat també el Museu diversos grups d’altres centres escolars del municipi, com diversos alumnes de primària de l’Escola Joana d’Empúries, i per tant han visitat el Museu un total aproximat de 250 alumnes i escolars del municipi. D’altra banda, aquesta setmana està prevista també la visita d’un grup d’alumnes de 1r de batxillerat de dibuix tècnic de l’institut, que aquest curs començaran a preparar i realitzar treballs de recerca relacionats amb l’arquitectura i el patrimoni històric castelloní.

Tant des del Museu d’Història Medieval com des de l’INS Castelló d’Empúries es valora molt positivament els bons resultats i la col·laboració mútua durant els darrers anys, que inclouen també les visites, sessions pràctiques i tallers pedagògics al Convent de Sant Agustí de la vila.