Òmnium Cultural va lliurar, divendres 29 d'abril, els Premis Sant Jordi Catalunya Nord 2022, al restaurant Le Clos des Lys de Perpinyà. Després de les les dues edicions precedents que s’havien fet en format reduit, la XXXIIII Nit de Sant Jordi es va fer en la seva forma tradicional al voltant d'un sopar de gala presentat per Marta Fita i Guillem Dalmau i amb l’actuació del duo de cant polifònic Les Aoédées.

Els guardons es destinen a diverses categories escolars, a més de poesia, narració i contes per a infants. La participació d'enguany d'escriptors i escriptors ha estat destacable, segons Òmnium.

A més d’aquest premis, l'entitat a la Catalunya Nord vol homenatjar, a partir d'ara, un escriptor nord català publicat l’any precedent. El d'aquest any és Joan Lluís Lluís, autor de Junil a terres del bàrbars, escollit com escriptor de l'any.

Els premiats han estat:

Premi Renada Laura Portet per a Joves escriptors dotat pel Consell Departamental

Categoria escoles primàries: Lilou Cerdà Teissier, de la Bressola de Prada

Categoria col·legi: Rémi Casanova, col·legi Pompeu Fabra del Soler

Premi Francesc Català de poesia dotat per Òmnium Cultural: Lluís Bosch

Premi Pere Verdaguer de Narrativa per a Infants, de contes per a infants, dotat per la Òmnium Cultural Catalunya Nord: Annabel Pàmies