La filòloga i editora osonenca Montse Ayats serà la nova responsable del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya, una eina de foment de la lectura i de suport a la indústria del llibre que que depèn de l'Institució de Lletres Catalanes. Així ho ha avançat El 9 Nou i ha confirmat l’ACN de fonts del Departament de Cultura. Ayats va ser presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, editors.cat, del 2016 al 2020, i de La Setmana del Llibre en Català, del 2013 al 2015.

Montse Ayats Coromina (Ciuret, 1968) és mestra per la UVIC-UCC i llicenciada en filologia catalana per la UAB. L’any 2001 va realitzar el postgrau d’Edició de la UPF. Al 2003 va ser nomenada directora d’Eumo Editorial, l’editorial de la UVic-UCC.

És coautora d’algunes obres relacionades amb l’ensenyament i aprenentatge de la llengua, com per exemple el ‘Primer Diccionari’, i també ha col·laborat amb Manuel Llanas en la redacció de la ‘Història de l’edició a Catalunya ‘ (6 volums).

En les edicions de 2013-2015 va ser la presidenta de La Setmana del Llibre en Català. Ayats també va ser presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, editors.cat, del 2016 al 2020. Al juliol del 2021, va ser nomenada presidenta del Casino de Vic.

Pla nacional

El Govern va aprovar el juliol del 2020 encarregar al Departament de Cultura l'elaboració d'un Pla nacional del llibre i la lectura i crear el Consell Nacional de la Lectura. A diferència dels tres plans de anteriors (el 2008, el 2012 i el 2017), aquest era el primer que partia d'un acord del Govern i es fixa com a objectiu retornar igualment al Govern una proposta de pla per a la seva aprovació abans del mes de setembre de 2021. També per primera vegada, el pla es desenvoluparia amb la implicació tant del Departament d’Educació com de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

El Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya és una eina que pretén conèixer l’estat actual de l’àmbit del llibre i la lectura a Catalunya i les seves necessitats a llarg termini.

El Govern també va aprova fa dos anys la creació del Consell Nacional de la Lectura amb la finalitat que el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya s'elabori mitjançant un procés participatiu obert als professionals, institucions i associacions de l’àmbit del llibre i la lectura, tant del sector públic com del privat.