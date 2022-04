«M’agrada com és de diferent cada concert perquè improviso moltíssim»

María Peláe (1990) no ha visitat mai l’Empordà. Ho fa per primer cop aquest dissabte quan actua, a les 8 del vespre, al Teatre de Figueres, presentant un nou treball, un nou so, La Folcrónica.

Ve a presentar La Folcrónica, el seu nou treball, molt personal.

Sí, La Folcrónica és el resultat d’aquests darrers anys treballant amb aquest nou so. Jo porto quasi tretze anys dalt dels escenaris però des que vaig treure La Niña i En casa de Herrero vam canviar el so i La Folcrónica és una barreja entre el fet més passat i el més modern, a la vegada. I amb aquest títol el que pretenc és com t’explicaria una folklòrica les coses que passen avui en dia.

Cert és que María Peláe li deu molt i beu molt de les folklòriques que l’han precedit.

De petita la imatge de les folklòriques ha estat part de l’aprenentatge com també certs artistes de la cobla o el Carnaval de Cadis. A les cançons es veu clara la influència.

Però calia trobar un estil i un so propi.

Per això és una barreja, perquè al mateix temps que, des de petita, he escoltat coses més folklòriques o flamenques també he tingut molta influència de la música llatina, del jazz, entre altres. El resultat de tot el que he escoltat fins ara és aquest so que porta a l’Spotify boig perquè no sap on posar-me.

Com ha estat l’experiència de crear aquest nou treball? Perquè diria que viu un dia a dia intens.

Ha estat complex perquè a banda dels singles que ja estaven fets la resta del disc ha estat gravat des del setembre passat, just quan començava a enregistrar Tu cara mes suena i acabant la gira anterior. Imagina’t, una mica dels nervis (riu) però hem aconseguit tirar-ho tot endavant i molt contenta amb el resultat.

Alguna de les cançons la destacaria per damunt de la resta?

Ai, és com dir a quin germà estimes més, però és cert que les més noves són les que, ara mateix, quan les canto als concerts, són les que em poden arribar a emocionar més, per dir-ho d’alguna manera. La cançó Historia de vida és molt molt especial i comptar amb la mà de Vanesa Martín per cantar-la és un honor.

Com viu el procés de creació d’una nova cançó? Totes les ha compost vostè sola?

No, les hem composts entre Alba Reig i jo i, clar, interpretant-les té molt d’una mateixa, d’històries que coneixes o de la mateixa família. D’altres influències grans que he pogut tenir és el món dels cantautors perquè vinc de tocar sola, guitarra i veu, per totes les sales de cançó d’autor d’Espanya.

Quan María Peláe puja a l’escenari, què sent?

A l’escenari faig coses que no faria a la vida normal perquè jo tinc una part molt vergonyosa, però allà se’m treu totalment. A l’escenari també sóc com a la vida quant a naturalitat. El que m’agrada és com és de diferent cada concert a l’anterior perquè improviso moltíssim tant el que dic, com interactuo amb la gent.

El diari que mostra a la fotografia té algun simbolisme?

És un diari que va sortir el dia que va néixer la meva àvia, el 23 d’octubre de 1936. És un diari de Barcelona, republicà. Volia que sortís alguna cosa vinculada a ella.