El pròxim 28 de maig, la sala Teatre del Centre Cívic acollirà el primer concert de la Big Band de l’Empordà, una associació sense ànim de lucre que agrupa músics professionals i aficionats, amants del jazz, decidits a tirar endavant un projecte de difusió musical a l’Empordà que es perpetuï generació rere generació.

La Big Band reuneix sobre l’escenari una vintena de músics que ofereixen un repertori clàssic, a partir de les bandes dels anys quaranta, com Duke Ellington, Count Basie, Buddy Rich, Benny Goodman, però també oberts al soul, el funk i altres estils com la bossa nova o els ritmes llatins.

El comiat de la Locomotora Negra, una big band catalana de referència, en el seu cinquantè aniversari, ha sigut l’impuls per a crear una banda amb seu a l’Empordà, amb l’objectiu que es mantingui en el temps amb la incorporació de músics joves que comparteixin els valors i les ganes de difondre aquests estils musicals al territori.

Amb el concert de la Big Band de l’Empordà, es tanca la temporada 2021-22 de Jazz a Pau, una edició que malgrat que ha estat marcada per les obligatòries restriccions de la covid, ha pogut celebrar-se sense incidències i amb èxit d’assistència, i que ha acollit grups com Jazz de Copas, Tres Notas, Get The Groove, Pelacanyes Band, o la banda de Joves Jams.