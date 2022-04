La Biblioteca de Figueres premia els inquietants relats de por de tres joves estudiants

Guiu Casellas i Mó accedeix a la tarima per llegir el relat 'La nit més terrorífica de la història', amb què s’ha proclamat guanyador del primer concurs de literatura infantil i juvenil CLER-Contes de Por 2022, en la categoria de 6 a 8 anys. Guiu és alumne de l’Escola Salvador Vilarrasa de Besalú i ha estat el primer a rebre el premi convocat per la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, però hi ha dues guanyadores més: Ariadna Romans Bertran, de l’Escola Josep Pallach de Figueres, en la categoria de 9 a 11 anys, pel seu conte 'Quina mala nit', i Estel Díaz Coll, que estudia a l’Institut Olivar Gran de Figueres, i s’ha endut el primer premi de la categoria de 12 a 14 anys pel relat 'Desaparicions a Vilamort'.

Els tres sorprenen el públic quan procedeixen a llegir en veu alta les seves narracions, uns textos àgils en què s’aprecia la seva imaginació desbordant. «Volem que tots i cada un de vosaltres continuï treballant el seu talent, perquè qui sap si d’aquí a un temps, en aquest aparador que ha lluït fa uns dies la biblioteca per la Revetlla de Sant Jordi amb autors de la comarca de l’Alt Empordà que han publicat durant el darrer any, hi podrem trobar algun llibre amb els vostres noms». Amb aquestes paraules encoratgen els membres del jurat Guiu Casellas i Mó, Ariadna Romans Bertran i Estel Díaz Coll i també als alumnes que han resultat finalistes. A l’hora d’avaluar els textos, el jurat ha seguit uns criteris per destriar els guanyadors: l’originalitat del relat, la seva adequació al tema proposat, la coherència interna de la trama i, en el cas d’aquells contes que han escrit els alumnes més grans, també s’han tingut en compte el lèxic utilitzat i l’ortografia. El jurat l’han integrat Nati Vilanova, directora de la biblioteca; Yolanda Alcalà, bibliotecària; Montserrat Testar, professora de l’escola Montserrat Vayreda de Roses, i Rosa M. Dalmau, professora jubilada. El concurs de contes de por el promocionen el grup CLER del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i l’ha organitzat la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. En aquesta primera edició, s’han presentat dotze narracions repartides en tres categories d’edat. «Ens il·lusiona pensar que nens i nenes tan joves tenen a dins el cuquet de l’escriptura, que porten a dins històries a punt per entretenir-nos a tots i que tenen el desig de compartir-les», han dit els representants del jurat. Els guanyadors han rebut com a premi diversos obsequis i un diploma acreditatiu.