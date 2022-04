La Biblioteca de Figueres exposa a les vitrines del vestíbul documentació dels primers anys d’activitat d’aquest equipament, que el 2 de juliol de fa cent anys, va inaugurar-se al carrer Ample sota el nom de Biblioteca Popular. En concret s’hi pot veure el llibre de registre bibliogràfic de l’any 1922 al 1929, un catàleg de fitxes catalogràfiques, el primer volum dels dietaris de les bibliotecàries, correspondència entre la primera directora Olga Kirchner i la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, fotografies de l’interior de la Biblioteca amb detalls de la sala de lectura i el moble de fitxes bibliogràfiques, un exemplar de la classificació decimal universal, dues targetes de lector de l’any 1923 signades per Josep Puig Pujades, que exercia el càrrec de president del Patronat i, com a tal, avalava les noves inscripcions. Com a curiositat, la mostra inclou un gerro de ceràmica que decorava la Biblioteca als anys 20, un càntir típic de Figueres esmaltat en color verd i capses originals que s’utilitzaven per desar fulletons.

La Biblioteca de Figueres fou una de les 8 biblioteques populars fundades per la Mancomunitat de Catalunya, federació creada el 1914 sota la presidència d’Enric Prat de la Riba i suprimida el 1925. El Pla de Biblioteques fou dirigit per Eugeni d’Ors, redactor del projecte inicial i director des de 1915 al desembre de 1919, i de Jordi Rubió, que el substituí i consolidà el primer sistema a Espanya de Biblioteques públiques. La Biblioteca de Figueres, igual que la resta d’aquestes biblioteques pioneres, es va instal·lar en un edifici de nova planta, situat al carrer Ample. Com a element innovador, els llibres estaven organitzats per tal de facilitar el lliure accés, oferia el servei de préstec, disposava d'un espai i de fons per al públic infantil, tenia uns horaris amplis i adequats a les necessitats de la població i estava atesa per un personal femení específicament format per a aquesta tasca en l'Escola de Bibliotecàries. Una de les primeres accions va ser la constitució del Patronat de la Biblioteca Popular, format per representants de la política i la societat de la ciutat i presidit per Josep Puig Pujades. Les primeres bibliotecàries foren Olga Kirchner i Carme Banús, seguides d’Aurèlia Sabanés, Adela Riera i Justa Balló. La biblioteca va tenir una gran acollida a la ciutat tal com es pot resseguir a la premsa de l’època i als documents interns de gestió. A finals de 1922 havien fet ús de la biblioteca més de 7.700 persones i a finals de l’any següent es comptabilitzaven gairebé 13.000 lectors. La mostra podrà veure’s fins al 14 de maig i, al llarg de l’any 2022, la Biblioteca anirà exposant altres documents i llibres singulars del seu fons i activitat dins del marc del centenari.