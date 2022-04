La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l’Escala torna a oferir una programació “normalitzada” en la XXVI edició (7 i 8 de maig), després de dos anys de pandèmia (el 2020 no es va poder fer i el 2021 es va fer una programació limitada per les restriccions de la Covid-19), amb una reestructuració del mercat i l’objectiu de potenciar els productes i espectacles de proximitat.

En aquesta edició del Triumvirat es dona un protagonisme especial a les deïtats grecoromanes. El mercat es concentrarà a l’entorn de la Platja i es divideix en sis zones diferenciades, cada una dedicada a una deïtat:

La zona d'Atenea, dedicada a la saviesa i la cultura. Baco, dedicada als vins de l’Empordà. Ceres, dedicada als productes de la terra. Neptuno, dedicada als productes del mar, on no hi pot faltar la taverna, amb aperitius d’anxova. Apol·lo, dedicada a la música. Hermes, dedicada al comerç i l’artesania.

En aquesta edició es recuperen espectacles clàssics, com la lluita de Gladiadors (diumenge a les 12.30h) i s’incorpora com a novetat diferents actuacions de carrer, tant dissabte com diumenge, que es faran a càrrec de 12 actors del centre de formació El Galliner, amb un vestuari de personatges d’època (esclaus, mercaders, filòsofs...) fet per a l’ocasió per Pep Jové (amb més de 30 anys d’experiència com a responsable d’algunes de les disfresses més espectaculars al Carnaval de Palamós). Precisament, aquest any s’ha buscat la complicitat amb esdeveniments culturals d’altres municipis propers, com és el cas també de la desfilada de les Manages de Verges (dissabte, 19h).

Com és habitual, la jornada del dissabte hi ha part de la programació que es desenvolupa al MAC-Empúries, on hi haurà jornada de portes obertes de 10 a 19h. S’hi ha programat, entre d’altres, tallers d’oficis i artesans, de jocs, contacontes, visites romanes o exhibicions de reconstrucció militar romana a càrrec de la Legió V Macedònica I Cohort II centúria de Blanes.

Tant dissabte com diumenge, a l’entorn de la Platja de l’Escala, hi haurà el mercat, tallers i espectacles.

El Triumvirat Mediterrani és una activitat coorganitzada per l’Ajuntament de l’Escala i el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, amb la gestió creativa i d’execució de l’empresa Amante Collection, amb la voluntat de retre homenatge i donar a conèixer la història local, quan les civilitzacions grega i romana van entrar a la península a través d’Empúries.