Figueres ha presentat avui la tradicional exposició de les Fires i Festes de la Santa Creu. Es tracta de Made in Figueres. La ciutat de la locomoció, que parla sobre importància de la indústria a l'entorn de les dues rodes que hi va haver a la ciutat. Comissionada per Os Bertran (Josep Algans, Manel Gràvalos i Franscesc Guillamet) és un viatge per la singular història de la industrialització de Figueres, tot parlant del context històric, el territori, les fàbriques i els fabricants, les màquines o l'art, a partir de diferents documents de diverses institucions i particulars. La mostra es podrà veure al Museu de l'Empordà i a la Sala d'Exposicions de l'Excorxador.

Viatge per la singular història de la industrialització de Figueres Per altra banda, es podrà visitar també l'exposició Noves adquisicions (2019-2021), una mostra d'una cinquantena de peces, presentades i contextualitzades segons la tipologia d'ingrés: dipòsits, donacions i compres. I és que la col·lecció del Museu de l'Empordà s'ha anat configurant gràcies a les adquisicions que des de 1885 fins avui han bastit aquesta institució figuerenca. A través de llegats, donacions, compres, dacions o dipòsits, s'incorporen noves obres al fons públic d'art de l'Ajuntament de figueres que, en un conjunt, vertebren una col·lecció que representa la producció artística catalana i empordanesa sense límits cronològics. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "les exposicions de Fires són molt especials. "Made in Figueres" ens mostra una Figueres industrial, una ciutat que va créixer al ritme de les ciutats catalanes capdavanteres, mantenint el seu lloc dins el rànquing de les principals poblacions del país amb iniciatives que combinen una important acumulació de capital i mà d'obra amb innovació tecnològica. Una singularitat figuerenca que queda demostrada en les fàbriques de bicicletes i sobretot de motos". Per altra banda, l'exposició "Noves adquisicions" permetrà conèixer obres que s'exposen per primera vegada en públic". El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que "Made in Figueres, ha estat un gran repte tècnic, durant dos anys s'ha estat fent recerca per a fer-la possible. Amb aquesta exposició obrim la porta a una part de la història de Figueres que no es coneix, un passat recent clau per entendre el present de la ciutat i és que a dia d'avui, Figueres encara continua essent una ciutat amb empreses punteres en el camp de la locomoció i el motor".