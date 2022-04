L’associació cultural i recreativa la Societat La Concòrdia de Darnius s’ha adherit a la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC). L’associació darniuenca és el sisè ateneu de l’Alt Empordà en ser-ne membre. Amb aquesta iniciativa, es pretén que La Concòrdia de Darnius pugui rebre l’assessorament i estar representada en una entitat més gran, així com obtenir el suport en la programació d’activitats socioculturals per als seus socis i per al municipi. Les entitats de la comarca que ja formaven part de la federació són el Casino Menestral de Figueres, la Cate de Figueres, la Unió Escaulenca-Les Escaules, La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga i l’Amistat de Cadaqués.

El president de la Societat la Concòrdia de Darnius, Josep Maria Llosa, valora positivament l’entrada a la FAC i destaca: «Estem contents d’haver entrat a formar-ne part, creiem que és positiu per una entitat centenària com la nostra i que, partint de l’altruisme, és important estar representats i assessorats també per una entitat més gran». El president de la FAC, Pep Morella, en la darrera Assemblea General de l’entitat, va dir: La cultura d’aquest país s’ha de construir de baix cap a dalt. Han de ser la nostra força i les nostres iniciatives, les que facin veure als polítics què han de fer per la nostra societat».