Cadaqués vist a través de l’ull de Meli

Melitó Casals, Meli, és un dels fotògrafs mítics de la Figueres nascuda després de la guerra civil, ciutat on s’estableix el 1945 agafant el relleu a Unal, a la Rambla. La relació d’amistat i professional amb Salvador Dalí, també amb Joan Vehí, el va dur a conèixer Cadaqués, poble que va radiografiar gràficament i que va estimar al llarg de quaranta anys. L’arxiu Meli, que custodia i està acabant de catalogar el seu fill Jordi Casals, preserva aquestes imatges, entre moltes altres, un tresor de quasi cent mil negatius, sense comptar les diapositives, encara poc difós. L’exposició Un instant a Cadaqués, inaugurada fa poc al Museu de Cadaqués, és una escletxa de llum que ens permet apropar-nos a una faceta important de la seva vida i desgranar el vincle sentimental que establí amb Cadaqués i la seva gent a través d’unes dues-centes imatges, quasi totes inèdites.

Els dos comissaris, Pere Maset i Francesc Guillamet, amb l’entesa absoluta de Jordi Casals, han escollit per obrir l’exposició una fotografia molt divertida, de l’any 1968, on es veu a Dalí amb el bastó a la mà com si apunyalés un Meli somrient. «La vam escollir, aquesta i no una altra, perquè Meli és protagonista de la foto i, per tant, no la va disparar ell, però sí que és feta per ell», comenta Maset qui assenyala que volien demostrar, primer, «la gran complicitat amb Dalí» i, segon, «com Meli és dels primers fotògrafs que salta a l’altra banda de l’objectiu». Aquest Dalí tan proper, íntim i personal, a la casa-taller de Portlligat, és el que va saber retratar Meli, imatges que nodreixen un dels tres apartats de l’exposició. «Són escenes on es veu Dalí treballant, meditant, pensatiu, en totes les facetes que ens puguem imaginar». També amb pescadors a Portlligat i, fins i tot, amb la dona de Meli, Rosa Coll.

Un segon apartat està dedicat a la relació del fotògraf amb Cadaqués, poble que va explorar des de tots els angles imaginables i que coneixia profundament. A banda de les imatges que fa servir en l’àmbit comercial per postals, en fa d’altres «molt estudiades on capta la llum, el moment, les ombres perfectes» i la repeteix, des del mateix punt, dècada rere dècada, esdevenint ara un testimoni excepcional de la transformació de molts racons de Cadaqués i de la seva pròpia gent.

El darrer apartat treu a la llum fotografies d’un centenar de cadaquesencs, als anys 50, en format carnet i pla mitjà, tots asseguts en la mateixa cadira, repetint posició, gest i la cara entregirada. Meli les va guardar en un sobre que, preparant l’exposició, va aparèixer per sorpresa de tots. Les fotos s’exhibeixen en una sala amb un format més gran, una escenografia contemporània, sense noms per potenciar la complicitat dels visitants locals. Un instant a Cadaqués es veurà fins a finals d’any al Museu de Cadaqués i el 2023 s’instal·larà a l’Espai Fujifilm a Barcelona.