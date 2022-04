Era el 1971 quan el cantautor escalenc Josep Tero, amb tan sols vint anys, va ser premiat al concurs de la Cova del Drac dins la segona Promoció de Noves Veus amb Ramon Muntaner i Joan Isaac. Era l’inici d’una trajectòria marcada per l’amor a la música. Ara celebra aquests cinquanta anys amb concerts per presentar el disc «Fugir i salvar-se» que s’edita el maig.

La trajectòria de Josep Tero és llarga i està farcida de vivències lligades a la creació de cançons pròpies, de concerts, de col·laboracions emblemàtiques. Aquestes culminen al seu onzè disc, Fugir i salvar-se, que inclou deu peces que evoquen la supervivència dels pobles occità i jueu, «dos relats en què coincideix una manera d’entendre la vida que perviu en la música i el cant del seu cosmos resistent i viu al capdavall dels segles».

Aquell concurs de la Cova del Drac el 1971 va ser el detonant per dedicar la vida a la música?

No, abans ja feia temps que feia cançons, però a partir d’aquí hi va haver l’espai d’uns anys de dubtes fins que el 1980 hi vaig tornar amb força, tot i que no ho havia deixat mai. Sempre he estat a l’aguait de no perdre ni un segon per fer el que m’agrada més, que és fer cançons.

Quan va fer el primer pas?

Les persones rebem ensenyances, des de petits, de les quals som inconscients i la vida, a les cases, determina com seran les criatures que hi creixen. I jo sentia, de petit, el meu avi tocar l’harmònica, l’acordió o la bandúrria, o sentia els seus germans cantar o la meva mare que s’hi afegia. I, en un altre espai de la vida, vaig descobrir que, a part de cantar a l’escolania del poble, m’emocionaven les cançons dels cantautors. Entre els 12 i els 16 anys hi ha la descoberta d’aquest nou registre. Això em creava emoció, acudia a tants concerts com podia d’en Raimon, Quico Pi de la Serra, Guillem d’Efach i dels que van venir a continuació com Llach, Bonet...

I l’Escala, sempre present.

L’Escala i la comarca determinen absolutament la mesura estètica com entenc la vida.

També el Mediterrani.

Sense aquest referent, jo no existeixo. Jo responc a allò que m’ha tocat de més a prop, mai he recorregut a buscar coses que no siguin meves, del meu poble, que també són d’un poble molt generós i immens com són els de la Mediterrània. Jo canto músiques que, sent d’aquí, també es canten a Beirut o textos que de la mateixa manera que apareixen aquí també es produeixen a Grècia.

Una música que l’ha obligat a un treball profund sobre aquestes cultures.

Són cultures de molt bon entendre, perquè són com la nostra. He viscut a Croàcia i he vist ballar allà el nostre contrapàs. En aquesta costa del mateix mar, hi trobes cosins i germans que ignoraves.

Les lletres de les seves cançons no són quelcom banal.

La banalitat no m’ha agradat mai ni l’he pretès, no tenim temps per ser banals en aquest país on la llengua se’n va en orris.

Fugir i salvar-se és el seu onzè disc, el que ha presentat ara a Barnasants i Aiguaviva.

És un treball que he fet en companyia dels qui coneixen la meva música. Aquests dos anys passats han estat dolents i la pandèmia ens ha obligat a presentar aquest treball de nou que apareixerà, en format disc, el maig.

Com definiria aquest treball?

Hi ha un únic discurs: la preservació de la cultura dels pobles que han d’amagar-se, aquells que han estat amenaçats de mort, com el poble jueu que se’n va de Catalunya, i de molts altres espais, al segle XV i troba lloc per viure a llocs aïllats molt sovint com Constantinoble, Salònica o Esmirna, la Mediterrània més oriental. Quan un poble es desplaça per viure sense por i mai castigat, també es desplaça tot allò que ha heretat. La música jueva és una de les herències més preuades de les cultures que tenen música. Aquesta en té molta i per preservar-la, calia marxar per trobar un espai nou per continuar entenent la vida tal com l’entenia.

Això no és únic a la història.

No, es repeteix a molts altres moments. Al segle XII, hi ha un trobador, Raimon de Miraval, que sent un home creatiu i sensible a la seva cultura, l’occitana, ha de fugir del seu territori perquè Simó de Montfort crema la seva ciutat i la seva gent, produint una gran matança per guanyar espai una nació que encara no existia, França. Miraval era un home compromès amb la defensa d’Occitània, però, si es quedava, perillava. Se salva travessant els Pirineus i instal·lant-se a Catalunya. Ell representa l’esperit del poble càtar, d’Occitània, en el moment que és amenaçada de mort, com ara fa Putin a Rússia. A Catalunya, Miraval continua sent el gran compositor que era en el seu territori.

En el treball inclou tres cançons creades a partir de balades d’aquest trobador.

Sí, a partir de la seva música, poso textos nous que, si les cantés amb la forma occitana, la gent no m’entendria. Perquè una llengua es desenvolupa al llarg dels segles i l’occità va quedar aturat al segle XIII. A partir d’aquí, tot és misèria a Occitània, desapareix. El meu disc reflecteix tot això.

Tenia moltes ganes de fer aquest nou disc?

Sí, i hi feia anys que hi treballava.

També inclou col·laboracions de persones que l’han acompanyat al llarg d’aquests anys. Penso en Marina Rossell.

Cert, hem fet una part del camí junts.

També apareix Carme Callol.

Ella recita Si ella estimés mon cant, que és d’una trobairitz occitana del segle XII anònima, que no firma el seu treball, però se sap que és una dona gràcies als treballs d’Alfred Badia, un escriptor i molt bon coneixedor de la cultura occitana. Ell també ha traduït al català estàndard aquest text.

Ha escollit aquest text per alguna raó concreta?

Primer, perquè hi ha la presència d’una dona en un món que semblava designat només als homes. Una dona que fos sàvia i sensible, que pogués expressar-se en la seva llengua i que fos poetessa. I segon, perquè el que hi diu està molt ben escrit.

Després dels primers concerts de presentació del nou disc, crec que ja té previst portar-lo a casa nostra, casa seva.

Sí, el 8 de juliol, a Figueres, just el lloc on vaig fer el batxillerat, el claustre de l’institut Ramon Muntaner, un espai ideal per fer això.

Novetat editorial: Un viatge per mig segle de trajectòria

Seguint el que va fer amb la música de Pau Riba, Ramon Moreno es proposa ara el mateix, però amb vint cançons de Josep Tero: escriure un llibre que ressegueixi la seva trajectòria musical, des de les primeres creacions fins al darrer disc. El volum, que editarà Cal·lígraf i que pot sortir a finals d’any, vol ser també, segons Moreno, «un perfil biogràfic i dels temes que defineixen Josep Tero: la Mediterrània, les poetes i poetesses com Anglada, Kavafis, poetes medievals o Salvat-Papasseit». Tampoc obviarà cançons que ha fet per a altres artistes.