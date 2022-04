Alcarràs, la gran triomfadora del Festival de Cinema de Berlín, es projectarà als cinemes de Figueres a partir del divendres 29 d'abril. La pel·lícula de Carla Simón, que es va endur l'estatueta de l'os d'or a la Berlinale, s'estrenarà a Espanya amb 154 còpies. A banda de Figueres, hi haurà vuit municipis gironins més que l'acolliran: Girona, Blanes, Olot, Platja d'Aro, Palafrugell i Palamós, tot i que podria arribar en més cinemes més endavant.

El film és l'últim treball de Simón, barcelonina de naixement però garrotxina d’adopció des dels set anys després de créixer a Les Planes amb els tiets per la mort dels seus pares. La cineasta ja havia brillat al festival de Berlín amb la seva primera pel·lícula, Estiu 1993, estrenada el 2017 i que es va endur el guardó a la millor òpera prima. Amb Alcarràs va commoure el públic i la premsa amb la seva magistral immersió en el món amenaçat del petit agricultor. L’argument gira al voltant de la família Solé, que després de vuitanta anys cultivant la mateixa terra, es reuneix per fer junts la seva darrera collita. En paraules de la seva directora, «es tracta d’una història sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les tensions generacionals perpètues, la superació d’antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi». El film té una durada de dues hores i està protagonitzat per actors amateurs, veïns del poble d’Alcarràs i d’altres pobles del Segrià.