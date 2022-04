Sant Jordi és, sens dubte, una de les festes més esperades de l’any al país. Una festa que gira a l’entorn del món del llibre i de la flor i que fa sortir en massa a la gent al carrer. La pandèmia va obligar, el primer any, a viure la diada a casa i el segon, fer-ne un succedani. Aquest any, amb totes les restriccions fora, les activitats han proliferat i les propostes són variades, riques i interessants com abans que el virus ho parés tot: presentacions de llibres, recitals de poesia i música, alguns de singulars com Rumbesia a Roses i, fins i tot, estrenes musicals com el de la cobla Ciutat de Girona a Castelló o el Marc Timón al Teatre Municipal de Figueres.