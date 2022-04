Sant Jordi ha tornat amb força, tot i la pluja, a l'Alt Empordà. Alguns municipis de la comarca han tingut la sort que el temps els ha respectat, mentre que en d'altres l'afectació del temporal ha obligat a aturar les parades de llibres i roses abans del previst. Tanmateix, la majoria de municipis es mostren alegres de poder tornar a celebrar Sant Jordi com abans de la pandèmia.

A Figueres, la Rambla ha recuperat la normalitat. Tot i que el matí ha estat marcat per la inestabilitat meteorològica, el temps s'ha mantingut bastant i les més de setanta parades que, després de dos anys, tornaven a reunir-se juntes al centre de la ciutat, han pogut gaudir del dia. El ritme ha estat frenètic, sobretot en les parades de llibres. Els llibreters han tingut molta feina, ja que alguns clients han estat esperant pacientment les recomanacions d'aquests per decidir quin llibre s'enduien. En general, l'ambient ha estat molt bo i s'ha pogut gaudir amb normalitat, i sense mascaretes, de la diada de Sant Jordi.

La regidora de Festes de l'Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, s'ha mostrat molt contenta. "Teníem por que la pluja ens aixafés Sant Jordi perquè les previsions eren nefastes, però no ha estat així". Marcos ha explicat que la Rambla ha estat "plena" des de primera hora del matí i també durant la tarda. "Estem supercontents. És un dia molt important perquè els llibreters i els floristes s'hi juguen molt", ha comentat la regidora que vol que, a última hora, no quedi cap rosa ni cap llibre. "Està sent una diada com les d'abans de la pandèmia", ha dit. Marcos espera que aquest gran Sant Jordi sigui "un preludi de les Fires i Festes de la Santa Creu", que se celebren el cap de setmana que ve.

La felicitat és compartida a Llançà. Encara que el matí ha estat una mica complicat perquè hi ha hagut una estona en què el ruixat ha estat considerable, la valoració de l'alcaldessa Núria Escarpanter és molt positiva. "Estem molt contents. Hi ha hagut més parades que abans de la pandèmia. Llibreters, floristes, associacions noves... Ha funcionat molt bé", ha explicat l'alcaldessa. La pluja, però ha fet malbé alguns llibres, que han sofert alguns danys, tot i que els llibreters anaven molt preparats. Tanmateix, "els llançanencs i les llançanenques no han tingut por del temporal i han sortit al carrer. Hi havia molta gent", ha comentat Escarpanter. Els titelles, les sardanes i la inauguració de l'exposició Playmobil del matí han animat la plaça Major.

A Roses, la pluja l'esperaven al migdia. Tot i això, aquesta s'ha avançat, i a primera hora del matí ha plogut al municipi. "No ens ha anat malament que plogués al matí. Després ja no hi ha tornat més i hem pogut recuperar la normalitat", afirma Èric Ibañez, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Roses. Aquest exposa que a Roses hi ha hagut gent durant tot el dia i que les ganes de celebrar un Sant Jordi després de la pandèmia "s'han fet notar". El regidor també defensa que els dos anys sense la diada han tingut un efecte positiu en la d'aquest any, en el sentit que els ciutadans tenien més ganes de recuperar-la.

En el cas de l'Escala, després d'un matí en què el temps ha aguantat, les activitats de tarda s'han canviat d'ubicació. L'espectacle infantil que havia de tenir lloc a les cinc s'ha fet a la Sala Polivalent, i el recital "Un petit univers", de les set del vespre, s'ha programat a l'interior de la Biblioteca Municipal.

Al municipi de Peralada, els més petits han celebrat Sant Jordi amb l'espectacle infantil de Pep Puigdemont, i les participants del Tallat Social de Vilanova de la Muga han col·laborat amb la celebració de la diada amb una parada de Roses. A Cistella, la pluja ha afectat de forma important el municipi i la celebració de Sant Jordi ha estat passada per aigua. L'alcalde, Enric Gironella, explica que poc, després de les quatre de la tarda, les parades que s'havien muntat aquest matí ja s'havien desmuntat i que ha estat "un mal dia per culpa de la pluja".

A Vilafant s'han instal·lat algunes parades en diversos llocs del municipi, mentre que a Sant Pere Pescador, els alumnes de sisè de l'escola Llagut s'han passat el matí venent roses. El mateix ha passat a Garrigàs: els estudiants de l'escola han venut llibres, roses i plantes a la parada des de molt aviat al matí i fins a quarts de vuit del vespre.