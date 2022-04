L’interès de Brau Edicions per la natura l’ha dut a disposar d’un catàleg de llibres d’aquesta temàtica de gran qualitat i diversitat. Les darreres propostes de la col·lecció Maluquer són dues guies de camp profusament documentades pels seus autors, experts en la matèria, i amb fotografies de gran qualitat: Els ortòpters de Catalunya i Macroinvertebrats fluvials de Catalunya.

Josep M. Olmo i Pere Luque signen Els ortòpters de Catalunya, una guia per a identificar grills, saltamartins, someretes i llagostes del país. Els autors han inclòs 147 espècies i de cadascuna d’elles aporten fotografies, informació de biologia, hàbitat, distribució i altres aspectes útils per identificar aquests insectes. També és útil Macroinvertebrats fluvials de Catalunya de Víctor Osorio, Núria Bonada i M. Àngels Puig amb la que el lector podrà identificar macroinvertebrats fluvials de Catalunya, com crancs de riu, naiades o escarabats, i entendre el seu paper de bioindicadors de la qualitat del medi.