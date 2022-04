Si hi ha un autor mític a la Jonquera, aquest és Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897). Malgrat la seva extensa producció, encara es manté com una figura massa poc coneguda i massa poc publicada. Després de llegir-ne tota l’obra, tant llibres com revistes i diaris de l’època, els filòlegs Pep Vila i Joaquim Vilar han donat forma al llibre Carles Bosch de la Trinxeria. Antologia explicada (Farell) on han inclòs textos que, de forma generosa, representen «totes les seves motivacions culturals»: excursions, records, fragments d’història local, epistolari, contes, costums, folklore, entre altres.

Pep Vila i Joaquim Vilar qualifiquen a Bosch de la Trinxeria «d’home de sentits desperts, enciclopèdic, d’ull savi com un saurí, misteriós notari de la musa muntanyenca catalana». El cert és que l’autor va ser capaç d’immortalitzar «el seu món feréstec, miscel·lani, pouat d’herències romàntiques, on encara els pagesos vivien a ulls clucs». Els dos curadors admeten que, en la tria dels textos, s’han guiat «per la qualitat literària i etnogràfica, per la força descriptiva i humana que desprenia el document» així com pel gust lector personal. Per dur a terme aquesta edició, han seguit els mateixos paràmetres dels quals va partir Jordi Castellanos el 1979 en la reedició de la novel·la L’Hereu Noradell o la que va fer Brau el 2005, Records d’un excursionista, a cura de David Prats. En aquest sentit, doncs, han tingut «respecte fidel a la lliçó del text original, modernització ortogràfica sense trair el text de Bosch malgrat els molts castellanismes, el lèxic culte adaptat del castellà, barbarismes sintàctics i vulgarismes que contenen les seves obres». Vida viscuda amb sensibilitat Aquesta antologia de textos de Carles Bosch de la Trinxeria, epígon del moviment de la Renaixença, va més enllà del vessant de novel·lística rural. Tal com expliquen els dos responsables en un petit esbós biogràfic sobre l’escriptor, darrera la seva obra «hi ha una vida humana viscuda amb sensibilitat, plenitud de forces i independència de criteri, un sensualisme que es percep en cada descripció».