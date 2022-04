El Gremi de Floristes de Catalunya, el Gremi de Llibreters de Catalunya i el Gremi de Flequers de Barcelona han apostat perquè la diada de Sant Jordi d'aquest dissabte sigui el "punt d'inflexió" de la normalitat després de dos anys marcats per la pandèmia de coronavirus i les restriccions.

Ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa a la Pedrera de Barcelona el president del Consell de Gremis, Joan Guillén, que ha descrit la festa de dissabte com el "Sant Jordi dels somriures" amb prop de 300 parades de llibres i 3.400 parades de roses a Barcelona.

El director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades, ha afirmat que les expectatives de cara a la celebració són altes i les perspectives dels organitzadors són molt bones: "Aspirem a igualar les xifres del 2019", ha reivindicat.

La regidora de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, ha destacat la feina conjunta entre el consistori i els sectors implicats per desenvolupar la superilla i set espais a set districtes de la capital catalana.

Ha recordat que aquesta superilla s'estendrà pel perímetre comprès entre Gran Via, l'avinguda Diagonal, els carrers Pau Claris i Balmes, amb tot el passeig de Gràcia reservat per a professionals del llibre i la flor sense restriccions d'aforament.

Sectors

Guillén, que també és president del Gremi de Floristes de Catalunya, ha concretat que la previsió de venda de roses és de sis milions, mentre que abans de la pandèmia se'n van vendre a Catalunya set milions.

El secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Marià Marin, ha descartat fer previsions de vendes però ha assegurat que amb la pandèmia s'ha après "la importància de llegir" i, segons ell, la poesia, l'assaig i la literatura juvenil creixen en volum de lectors.

El president del Gremi de Flequers de Barcelona, Jaume Bertran, ha lamentat que aquesta diada serà la primera que se celebrarà després de la mort del forner Eduard Crespo, un "referent" responsable de la recepta del pa de Sant Jordi.

Professionals

Guillén ha fet una crida a la ciutadania perquè comprin els llibres i les roses a parades professionals perquè així es "retroalimenta" el circuit d'establiments català en una situació difícil derivada de la guerra a Ucraïna, ha dit.

Així mateix, el president del Gremi de Floristes ha aclarit que els sis milions de roses no els vendrà únicament el sector professional però ha reivindicat que la rosa d'aquest sector estarà "al mateix preu" perquè sigui fàcil per a la ciutadania, en paraules de Guillén.

Dispositiu policial

L'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Benito Granados, ha explicat que la novetat de la superilla és un "repte" per al cos policial, que està acostumat a dissenyar dispositius d'aquesta envergadura però no per la diada de Sant Jordi.

Granados ha concretat que el dispositiu s'assembla als que despleguen en una gran manifestació a l'Eixample amb més de 80 agents i 123 auxiliars, un "impacte important" en recursos, aïllament del trànsit i professionals uniformats i no uniformats per garantir que se celebri la festa.

Ha instat la ciutadania a utilitzar el transport públic --"preferentment" el metro--, sobretot si es va a la superilla , tot i que ha aclarit que la gent que es desplaci en transport privat tindrà pàrquings operatius.