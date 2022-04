El doctor Joaquim Jubert va anar a trobar al poeta Josep Maria Uyà a la casa que tenia a les Guilleries. Eren els primers anys del nou segle. No es coneixien però es van asseure i van conversar de filosofia. Aquesta rica relació «entre dos mons completament diferents» es va allargar fins l’octubre del 2019, quan Ullà va morir. Les converses van generar fruits: uns cursos a la Fundació Fita sobre «la genealogia del pensar» i ara una sèrie de llibres -seran sis- anomenats El flâneur a la finestra, del qual ara apareix el segon volum presentat fa uns dies a Figueres en una conversa entre Jubert i el filòsof Max Pérez.

Ambdós amics –mestre i deixeble– van decidir escriure «la novel·la del pensament amb un personatge únic, un cervell pensant des de l’època prehistòrica fins l’actualitat». Ullà va confessar que «nosaltres no sabíem ni d’història ni de filosofia, ni ens interessava, només seguir la trajectòria del pensar amb el judici suspès». Partien de la idea que la història de la filosofia «està plena de paranys». Max Pérez, qui elogia vivament l’exercici fet pels dos autors, considera que «han fet un mapa del pensament molt assequible per aquells que no coneixen la història de la filosofia». Un encert, diu, és desgranar filòsof a filòsof i què pensaven de cada aspecte: l’ànima, els déus, de l’ètica, entre altres.

Aquests llibres han estat escrits a quatre mans i es cenyeixen en el pensament occidental. Cada autor s’ha encarregat d’una part aportant el seu estil i mirada. «No vam intentar conjuminar els dos mons», assegura Jubert qui afegeix que «ell ha fet una feina analítica». Van partir del poema de Gilgamesh, una llarga narració en vers sobre les peripècies del rei Gilgamesh, perquè en ell hi van trobar «la primera autoconsciència de ser, la por a què hi haurà més enllà».

En els escrits d’Uyà i Jubert es fa evident la influència de Macedonio Fernández (1874-1952), un escriptor argentí amb una obra original i complexa, tota ella pòstuma. «Va escriure per ell i pels pocs que el volien escoltar per arribar a la conclusió que dir res sobre més enllà del que percebem no és possible i que tot el que sigui parlar de filosofia és un viatge circular històric inútil».