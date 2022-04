L’Espurneta (Gunis) és un conte d’emocions, una història plena de fantasia que ens parla de la diversitat i del poder de ser diferents, de l’autoestima i la confiança personal». Així ens el descriu la seva autora, Berni Pajdak, qui, de nou, s’acompanya en aquesta aventura literària de l’il·lustrador Silver Ríos amb qui ja havia fet El gran circ Iris (Cal·lígraf) i La Superheroina y las princesas del mar.

Berni Pajdak ha volgut tractar altres aspectes amb L’Espurneta com «l’empatia, la tolerància, l’acceptació i l’amistat». La protagonista de la història és «una monstruita molt cuqui i entranyable», quelcom que, diu Pajdak, «feia temps que volia fer perquè en el mercat editorial hi ha molts llibres sobre monstres però tots són personatges masculins». Espurneta viu a Poblut, un poblet on tothom es saluda amb una gran abraçada, «tots menys ella perquè al tocar als altres fa espurnetes i, sense voler, espanta». Això la fa sentir «diferent i rebutjada perquè les abraçades són, per a ella, molt valuosos». Dirigida als primers lectors o a infants més petits als qui els pares els llegeixen, està il·lustrat bellament amb uns dibuixos «molt expressius, plens de vida i color que desperten la imaginació dels infants i els convida a entrar en aquest món on regna la fantasia». Aquest conte, material amb el que Pajdak treballa la «intel·ligència emocional» en tallers a escoles i biblioteques, compta amb una versió al castellà, Chispita.