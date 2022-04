El figuerenc Àngel Burgas és un autor de referència dins el gènere juvenil. Els seus llibres no només es llegeixen als instituts sinó també es debaten als clubs de lectura juvenil. Però cal trencar aquestes barreres i reivindicar-los per a tots els públics. La darrera novel·la, Barcelona Escape Room (JoLlibre) és una bona prova d’aquest interès generacional, ja que l’autor hi aborda temes socials punyents.

El llibre pren com a escenari diferents barris de Barcelona que es converteixen en una mena de plató cinematogràfic. L’acció, però, sorgeix a partir d’un joc d’escape room on la Berta, una jove de dinou anys i la protagonista principal, participa amb uns amics, malgrat les seves reticències. El joc, però, pren un caire fosc quan la Berta surt de la partida sense ser-ne conscient i s’endinsa en una cursa esgotadora i a contra rellotge per salvar la vida d’un innocent, un nadó. A la presentació que Burgas va fer fa pocs dies a Figueres, aquest va confessar que en els seus llibres li agrada emular aquelles aventures clàssiques d’aventures del segle XIX. Barcelona Escape Room té molt d’això, sobretot, en l’apartat de l’heroïna, una noia que accepta, malgrat el risc, un repte i, gràcies a aquest, ella es transforma, «evoluciona tant emocional com intel·lectualment», i es mostra la solidaritat entre dones. Ho fa lluitant contra una xacra social molt dura i decidint «anar en contra del sistema» perquè aquest no soluciona els problemes a la velocitat que seria necessària. Un altre dels mèrits de la novel·la del figuerenc és també el seu ritme trepidant. El cert és que el lector no descansa ni un moment, com tampoc ho fan els personatges que poblen la història, els quals, poc a poc, van mostrant les seves cartes.