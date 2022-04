L'agència espacial nord-americana NASA ha tornat a escollir una imatge del figuerenc Juan Carlos Casado com a APOD, imatge mundial del dia. Es tracta d'una captura de la constel·lació d'Orió presa des del terme d'Albanyà amb un arbre en primer terme. Aquesta és la 57a ocasió que l'entitat escull un treball de l'astrofotògraf d'origen basc com a més destacada de la jornada.

Juan Carlos Casado té un extens currículum com a astrofotògraf i divulgador científic de temes relacionats amb l'astronomia. És el coordinador del portal tierrayestrellas.com i presideix l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, des de molt a prop del qual va capturar aquesta imatge reconeguda per la NASA. Des de fa anys, forma part del projecte TWAN (The World At Nigth) reconegut per la Unesco. Col·labora des de fa vint anys amb el grup Shelios.

Les seves fotografies han estat publicades en nombroses revistes de prestigi nacional i internacional, entre elles National Geographic, en la seva versió original dels Estats Unió i en l'espanyola. També col·labora en el projecte de telescopi robòtic TAD de l'Observatori del Teide. "Mirar el cel és la meva passió, des de petit. Mai no he parat de fer-ho. Poder fotografiar-lo m'ajuda a consolidar aquesta passió i compartir-la amb tota la gent que vulgui veure les meravelles que ens ofereix l'univers", explicava recentment amb motiu de la presentació del seu llibre Astrofotografía viajera.