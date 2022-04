El Festival Còmic ha tancat la quinzena edició amb una espectacular rebuda per part del públic, que ha arribat d’arreu de Catalunya per gaudir dels millors espectacles d’humor nacional i internacional. Durant quatre dies, la ciutat de Figueres ha acollit a artistes reconeguts a nivell mundial com Leo Bassi, Gardi Hutter, Joseph Collard o Julien Cottereau, així com humoristes catalans de renom com Judit Martin, Peyu, Jair Domínguez o Godai Garcia, entre molts altres.

Més d’una quinzena de propostes de clown, mim, teatre d’objectes, circ, stand up i altres vessants del món humorístic han omplert la capital de l’Alt Empordà de riures i aplaudiments, amb la millor assistència de la història del festival. El Festival Còmic ha recuperat l’esperit d’abans de la pandèmia i culminat la quinzena edició amb un èxit de públic sense precedents. Durant aquesta Setmana Santa, l’esdeveniment ha emocionat i congregat a milers de persones a Figueres, i ha exhaurit més de la meitat de les activitats amb totes les localitats exhaurides.

Amb una clara aposta per el millor humor europeu i pensat també en clau de cultura catalana, l’esdeveniment s’ha consolidat com un referent a Catalunya a través duna programació especial de quinzè aniversari que ha superat totes les expectatives. “Les propostes internacionals són l’aposta i el segell característic d’aquest festival, amb les millors estrenes i mestres del món humorístic sobre els escenaris de Figueres”, expliquen els organitzadors. Enguany el Festival Còmic ha comptat amb la participació d’alguns dels artistes internacionals més reconeguts de l’escena humorística actual.

El divendres 15 d’abril, el virtuós actor francès Julien Cottereau va presentar aaAhh Bibi al Teatre Jardí, amb un públic absolutament entregat que va gaudir de l’especial posada en escena i emotiu homenatge al circ clàssic per part d'aquest artista fora de sèrie que ha tornat a deixar empremta al seu pas pel festival. Amb un domini sorprenent del gest, el so, el joc, l’emoció i la diversió, Cottereau va oferir un espectacle magistral, barreja de l’art del gest i el so en combinació amb les llums i les ombres, mostrant un domini absolut d’interacció amb el públic i fent palès que la reinvenció sobre l’escenari i els nous formats poden fer arribar l’humor clàssic a totes les edats.

Per altra banda, l’espectacular trilogia mim-clown-bufó formada per Joseph Collard, Gardi Hutter i Leo Bassi ha demostrat que el festival figuerenc beu de la màxima qualitat artística, i ha donat lloc a tres classes magistrals del millor humor internacional. El mateix divendres, Joseph Collard va inaugurar l’espai de La Cate amb l’espectacle Zic Zag i va guanyar-se al públic des del primer instant. Només amb el seu cos i la seva veu, l’artista belga va realitzar una exhibició excepcional, i va demostrar que tot és possible amb el poder de la imaginació i la màgia del mim. Al dia següent, la pallassa suïssa Gardi Hutter, reconeguda clown internacional, va oferir un directe rodó amb l’obra Joana d'Arcghhh, una mostra d'humor absurd i intel·ligent alhora basada en allò més simple: una bugaderia i la història de Joana d'Arc. L’artista ha gaudit del festival passejant per la ciutat, assistint als espectacles programats dels companys d’ofici i compartint moments intensos i participatius del festival.

Finalment, el diumenge 17 d’abril, el mestre Leo Bassi va exhaurir totes les localitats en l’última proposta d’aquesta quinzena edició, i va cloure el festival amb una selecció dels millors moments dels seus espectacles. Trencador i reivindicatiu, l’artista italià va oferir un cop més, la seva energia espectacular. Va oferir un espectacle pur portat al límit del seu bufó, interaccionant amb el públic ruixat de coca-cola i extasiat de riure. L’artista, amb el cos cobert de mel i plomes va acabar a fora de la sala La Cate unit al públic amb un crit atàvic en homenatge a la imperfecció dels pallassos.

“El festival també està pensat en clau catalana, i veure que els espectacles del país han omplert el Teatre Jardí reflecteix el bon moment de l’humor català” Aquesta quinzena edició ha demostrat que l’humor en català és un veritable reclam per al públic. L’espectacle Sortint del Búnquer, una proposta inèdita i sense precedents que s’ha estrenat per primera vegada al festival, va exhaurir totes les entrades i va comptar amb una assistència de gairebé 900 persones. Els humoristes catalans Jair Domínguez, Peyu i Neus Rossell van connectar per primer cop amb el públic que omplia el teatre i van oferir un directe inèdit de quasi dues hores, en què van ensenyar el funcionament intern del programa radiofònic El Búnquer a través de vídeos, anècdotes i interaccions amb el públic farcides de gags i humor.

Així mateix, la gala Humor de Micro també va reunir alguns dels millors monologuistes catalans del moment i va exhaurir pràcticament totes les localitats, omplint el Teatre Jardí amb les rialles i aplaudiments de gairebé un miler de persones. L’espectacle va començar amb Judit Martin, aquest any ha estat la imatge del festival a través de l’spot. La còmica va ser l’encarregada de trencar el gel i ho va fer amb el joc de les pel·lícules traient el màxim suc del seu do d'improvisadora que arrencava el riure de tot el teatre ple a vessar. Tot seguit, Manel Vidal, conegut per la seva participació a programes radiofònics com La Sotana o La Competència, va gratar els límits de la catalanitat amb un monòleg sec, satíric i directe. Després de Neus Rossell, que es va estrenar com a monologuista en la seva segona nit al festival, va ser el torn de l'humorista Godai Garcia, fitxatge d'últim hora que va arribar des d'Osona per substituir a Modgi (qui finalment no va poder assistir per motius de salut) i es va guanyar al públic amb el seu tarannà rural, reflexiu i punyent. A continuació, Raquel Hervàs va reinindicar la seva identitat murciana i catalana alhora, amb anècdotes extravagants i fora de to que van fer ressonar els riures per tota la platea. Finalment, Charlie Pee va tancar la gala del dissabte 16 d’abril amb una posada en escena extrema que de ben segur va trencar els esquemes a més d'un assistent. Amb un humor ràpid, enginyós i improvisat, els sis humoristes catalans van radiografiar l'estat actual de l'humor del país amb una mostra de monòlegs que va confirmar no només el bon estat de salut d’aquest gènere humorístic, sinó també l’encertada aposta del Festival Còmic per seguir programant humor fet a casa.

Concurs de Mems i Vídeos Humorístics

En la mateixa línia per seguir reforçant i posant en valor la cultura catalana, aquest any s’ha celebrat la segona edició del Concurs de Mems i Vídeos Humorístics que s’ha desenvolupat amb una alta participació per part del talent més jove que es mou a les xarxes socials. El festival premia el talent i la capacitat humorística a través d’importants premis econòmics que es repartiran entre les millors propostes rebudes a #ConcursCòmic22 i que reflecteixin el bon estat de l’humor arreu de tot el territori dels Països Catalans. El veredicte, que serà la suma de les diferents valoracions fetes per joves influenciadors, artistes participants al festival, membres de l’organització i entitats patrocinadores com Plataforma per la Llengua, s’anunciaran aquest dimecres dia 20 d'abril per xarxes.

“Les activitats paral·leles i les propostes de carrer han arribat per quedar-se”, afirmen els organtizadors del Festival Còmic. Més enllà dels espectacles de pagament, el quinzè aniversari també ha estat un èxit gràcies a la gran rebuda per part del públic de la programació gratuïta d’espectacles i activitats, que han desfilat pels diferents escenaris i espais descobrint al públic des de sorprenents propostes de carrer a tallers participatius de risoteràpia o ioga del riure.

Cada dia, els espectacles gratuïts de primer nivell que han tingut lloc a la Plaça Catalunya de Figueres s’han omplert amb més de 600 persones. El divendres 15 d’abril, les dues clowns Anna De Lirium i Colette Gomette va inaugurar l’escenari amb el show THE ONE & the one a amb la seva proposta d’humor absurd per al públic familiar. Al dia següent, l’artista polonesa Pina Polar va fer riure i participar a un públic familiar i entregat a les seves divertides acrobàcies. Finalment, l’espectacle de diumenge Les Zêles d’Obus de Benoît Charpe va sorprendre a tothom amb les seves piruetes dalt del monocicle i el llit elàstic que van deixar ben alt l’últim dia de festival.

Forts aplaudiments a la Rambla de Figueres

Així mateix, la Rambla de Figueres també ha acollit algunes propostes gratuïtes que han fet sonar forts aplaudiments i riures pel centre de la ciutat. L’acròbata francès Julot Cousins va captivar als assistents durant dos dies amb el seu espectacle Hula Hoopla, una mostra de 15 minuts amb equilibris impossibles a nou metres d’alçada. Per altra banda, els bascos Zanguango Teatro van presentar el show A l’altra banda, una iniciativa itinerant, participativa i molt surrealista que va aglutinar a més de 200 persones de públic concentrades al carrer. Les escenes emmarcades pels bascos van mostrar el potencial de la quotidianitat i la improvisació. Una altra proposta gratuïta que es va estrenar al festival i va atraure molt al públic fins a deixar a gent a fora per manca d’aforament, és l’espectacle Toilet, interpretat per Cia. KARLUS i dirigit per Txe Arana. Amb una escenografia simple i enginyosa, l’actor, mag i clown va fer riure a les gairebé 300 persones que van omplir l’Auditori dels Caputxins.

Dijous el festival va començar amb "La conya en biblioteca: 15 anys, 15 lectures per entrebancar-se de riure", quinze lectures humorístiques comissariades per les bibliotecàries de la ciutat i llegides per quinze convidats a participar, entre actors, escriptors i rapsodes de la ciutat com Felip Joana, Jaume Pares, Anna Turró, Jaume Pujadas, Carme Gifre, Anna Casas, Txe Arana, Àngel Burgas, Imma Carrión, Maria Elena Heredia, Marta Juan, Magda Bosch, Alfons Gumbau, Ricard Sayeras, Santi Coll, Jordi Casals i Sebastià Roig.

Divendres la companyia Escarlata va oferir una primera experiència a Figueres de la proposta creativa Com riu la ciutat, sorgida de la sinergia amb el festival.

El festival persegueix la intenció de seguir aportant aquest espai per seguir promocionant l’activitat cultural i la implicació amb la ciutat de Figueres. Dissabte, Rocío Martin va fer plorar de riure a una trentena de persones amb el taller de risoteràpia i coaching lúdic. L’última proposta d’humor actiu va tenir lloc el diumenge, a càrrec de Gemma Mogas, que també va reunir a gairebé trenta persones a la sessió pràtica de ioga del riure. “La quinzena edició ha estat un bany d’humanitat i proximitat, que és el que ha de ser el teatre. Necessitem sortir una mica més del món digital i tornar la analogia de les emocions", conclouen els organitzadors.